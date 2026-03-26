Umbætur og uppbygging í málefnum eldri borgara í Hveragerði
Hveragerðisbær hefur löngum verið þekktur fyrir gæðin sem felast í því að eyða hér sínum efri árum. Öflug og metnaðarfull öldrunarþjónusta er eitt af einkennum Hveragerðisbæjar, sem við erum afar stolt af. Það er markmið Okkar Hveragerðis að auka enn frekar gæði efri áranna í Hveragerð og á kjörtímabilinu hefur verið unnið markvisst að því að skapa enn betri umgjörð og þjónustu fyrir eldri íbúa bæjarins.
Ný og metnaðarfull stefna, öldungaráð og íbúaþing 60+
Öldungaráð er notendaráð eldri borgara til ráðgjafar bæjarstjórn um þjónustu við aldraða og framkvæmd og þróun öldrunarmála. Seta í öldungaráði er nú launuð eins og önnur nefndarseta á vegum bæjarins og hefur starf ráðsins verið einkar öflugt undanfarin misseri.
Öldungaráð stóð fyrir íbúaþingi fyrir 60+ síðastliðið vor með að markmiði að virkja íbúa til þátttöku og greiningar á þörfum eldri íbúa og skapa vettvang fyrir eldri íbúa og fagaðila til að ræða þarfir og hugmyndir. Á þinginu var ákall um fjölbreytta þjónustu með áherslu á valdeflingu og endurhæfingu, markvissa og aðgengilega upplýsingamiðlun, fjölgun búsetukosta og þjónustukjarna með áherslu á félags- og færnimiðaða búsetu ásamt stærri húsakosti fyrir tómstundir og samkomur fyrir vaxandi fjölda eldri íbúa o.fl.
Niðurstöður íbúaþingsins veita mikilvægar vísbendingar um þarfir og óskir eldri íbúa sem verða nýttar við áframhaldandi þróun þjónustu og stefnu bæjarins, en á kjörtímabilinu hefur verið mótuð metnaðarfull stefna í málefnum eldri borgara í Hveragerði.
Gott að eldast
Stefna Hveragerðisbæjar gerir ráð fyrir öflugri einstaklingsmiðaðri þjónustu við eldri íbúa með stuðningi veittum á jafningjagrundvelli sem gerir íbúum kleift að búa sem lengst í heimahúsi. Í ágúst sl. var tekið mikilvægt skref í átt að heildstæðri og einstaklingsmiðaðri þjónustu við eldri íbúa Hveragerðis. Var það gert með undirritun samkomulags á milli Hveragerðisbæjar, HSu og Áss hjúkrunarheimilis um samþætta heimaþjónustu undir heitinu Gott að eldast. Með því eru sameinaðir kraftar heilbrigðis- og félagsþjónustu til að tryggja að eldri íbúar fái þjónustu á réttum tíma og af réttum aðilum svo náð verði samfellu milli þjónustustiga. Íbúar geti þannig búið áfram á eigin heimili og notið efri áranna með öryggi, reisn og góðum stuðningi. Framtakið byggir á bættri samvinnu og miðlægri veitingu þjónustunnar hjá Ási til að stuðla að bættum lífsgæðum íbúa.
Efld virkni og dregið úr félagslegri einangrun
Í stefnu Hveragerðisbæjar er jafnframt gert ráð fyrir auknum möguleikum eldra fólks til þátttöku í samfélaginu til að efla virkni og draga úr félagslegri einangrun og auknu samstarfi Frístundamiðstöðvarinnar Bungubrekku og Félags eldri borgara í Hveragerði. Félag eldri borgara er afar mikilvægt í þessu tilliti, en það hlúir að hvers konar áhugamálum eldri íbúa, stuðlar að heilsurækt og útivist og rekur félags- og tómstundaaðstöðu. Nýverið var í þjónustusamningi bæjarins við félagið bætt við árlegu framlagi bæjarins vegna starfsmanns með fasta viðveru á skrifstofu félagsins. Stuðningur þessi við öflugt starf félagsins er unninn í samvinnu við Bungubrekku, í takt við framtíðarsýn fyrir Bungubrekku sem frístundamiðstöð allra aldurshópa. Mikil ánægja hefur verið með fyrirkomulagið og þann aukna stuðning við starf félagsins sem í þessu felst.
Fjölgun húsnæðiskosta og þjónustumiðstöð fyrir 60+
Í stefnu Hveragerðisbæjar kemur einnig fram að stefnt sé að því að fjölga húsnæðiskostum og koma upp þjónustumiðstöð fyrir eldri íbúa bæjarins.
Í viðræðum Hveragerðisbæjar á kjörtímabilinu vegna uppbyggingar þróunarreita innan bæjarfélagsins hefur þessum sjónarmiðum verið haldið statt og stöðugt á lofti, og ýmsir möguleikar skoðaðir. Þar á meðal má nefna uppbyggingu á þróunarreit, í nálægð við alla helstu þjónustu, sem er nú á lokastigum í deiliskipulagsvinnu, þar sem koma á upp gæðaríkri byggð í nálægð við náttúruna fyrir eldri aldurshópa. Einnig hefur á kjörtímabilinu komið í sölu fyrsti áfangi íbúða í nýju hverfi í Lindarbrún með þjónustusamningum við Heilsustofnun NLFÍ. Einnig má nefna að í byggingu er glæsileg ný 18 rúma viðbygging við hjúkrunarheimilið Ás ásamt endurbótum á eldri hjúkrunarrýmum og breytingu tvíbýla yfir í einbýli.
Bæjarstjórn hefur átt í góðu samtali við Félag eldri borgara í Hveragerði um uppbyggingu þjónustumiðstöðvar fyrir 60+ og hefur komið á fót undirbúningshóp vegna þessa þar sem sæti eiga fulltrúar eldri borgara, kjörnir fulltrúar og starfsmenn bæjarins. Hópurinn vinnur og skilar nú á vormánuðum skýrslu til bæjarstjórnar með forsendum fyrir þjónustukjarna, tillögum að staðarvali auk þarfagreiningar á starfsemi hans og hlutverki. Í framhaldinu er fyrirhugað að skrefa verkefnið áfram með hliðsjón af niðurstöðunum með það að markmiði að í Hveragerði rísi glæsilegur nýr þjónustukjarni til eflingar þjónustu við eldri íbúa.
Gæðasamfélag fyrir allan aldur
Okkar Hveragerði leggur ríka áherslu á gæðaríkt samfélag fyrir allan aldur þar sem fjölskyldan, frá yngstu meðlimum til þeirra elstu, geti notið þess sem lífið hefur uppá að bjóða til fulls. Hveragerði - bær í blóma!
Höfundar eru Lárus Jónsson, 1. sæti á lista Okkar Hveragerðis í bæjarstjórnarkosningum 2026 og Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, 2. sæti á lista Okkar Hveragerðis í bæjarstjórnarkosningum 2026, bæjarfulltrúi og varaformaður bæjarráðs Hveragerðisbæjar.
Lárus Jónsson,Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir skrifar
