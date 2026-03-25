X-R slær Borgarlínu verkefnið út af borðinu Linda Jónsdóttir skrifar 25. mars 2026 10:03 Eftir að hafa horft á RÚV kynna oddvita framboða til borgarstjórnarkosninga í Reykjavík er ljóst að öll eru fylgjandi borgarínu verkefninu, nema einn sem segist vera andsnúinn samgönguhlutanum. Við hjá Okkar Borg erum alfarið á móti verkefninu og hér verða ástæður raktar í stuttu máli. Ástæðurnar Hugsaðu um Breiðholtið (efra, neðra og Seljahverfi) og ímyndaðu þér að þar væri fimmfalt magn af byggingum. Ef þér tekst þetta þá sérðu fyrir þér nýja hverfið á Höfða sem verður byggt næstu árin, í kringum borgarlínu. Eigendum atvinnuhúsnæðis á Höfða hefur gert að rífa hús sín á Ártúnshöfða, bótalaust sem augljóslega er mikið tjón fyrir marga. Ekki nóg með að rífa þurfi húsin, heldur þurfa húseigendur að gera það á eigin kostnað og skila lóðum í upprunalegu ástandi. Hversu galið er þetta og óréttlátt! Höfði, Hallar, Keldur, Kringlureitur, Skeifan, Orkureitur, Vogahverfi o.fl. – alls staðar sama sagan: Margfalt byggingamagn framyfir það sem mannvænlegt getur talist. Það er alveg sama hvaða nýju skrautyrði og lýsingar eru notuð, orð eins og kjarnasamfélag, sjálfbær samfélög, sjónrænar tengingar milli náttúru og byggðar, það breytir ekki raunveruleikanum. Okkur hefur löngu verið gert ljóst að bíllinn er svo til bannvara. Ætlast er til að einn af hverjum fimm íbúðareigendum eigi bíl. Hinir nota borgarlínu. Þeir sem kjósa að eiga og nota bílinn sinn munu síðan borga sérstakan vegaskatt til að niðurgreiða reksturinn á borgarlínunni því fyrirbærið verður svo yfirgengilega dýrt að hvert fargjald þyrfti að vera á pari við far með leigubíl - og ekki einu sinni er víst að það dygði til. Hverjir eiga heiðurinn Fasteignafélög, fjárfestar, lífeyrissjóðir, bankar, embættismenn, stjórnmálamenn, skiptir ekki máli í hvaða röð. Allt þetta í einum hrærigraut stendur að þessu. Enginn oddviti boðar neitt gegn þessu og augljóslega eru einhver þeirra beintengd við grautinn – enda þurfa þau salt í hann. Okkar Borg Við í framboðinu Okkar Borg ætlum slá borgarlínuverkefnið út af borðinu. Það þýðir ekki að við séum á móti nýjum hverfum eða góðum almenningssamgöngum en róum okkur aðeins í gleðinni. Talsmenn borgarlínu segja mjög gjarnan að svona séu borgir um allan heim. Við skulum ekki gleyma að þær borgir eru alltaf í löndum sem telja milljónir manna, jafnvel tugi eða hundruði milljóna manna. Við, 400.000 manna þjóð á norðurhjara höfum ekkert að gera með að bera okkur saman við slíkt. Burt með borgarlínu – höfum frítt í strætó og spörum tugi milljarða árlega. Burt með þetta yfirgengilega byggingamagn svo skapa megi ofurgróða ofantalinna aðila – byggjum hverfi fyrir fólk en ekki hænsnabú eins og góður maður sagði. Einhvers staðar á leiðinni virðist hafa gleymst að borgaryfirvöld eru ekki ráðin til að koma svona fram við borgarbúa – fólkið sem borgar brúsann og situr uppi með afleiðingarnar af þessu gerræði. Setjum X við Reykjavík – setjum X við Okkar Borg þann 16. maí 2026. Við munum berjast fyrir almenning. Höfundur skipar 12. sæti hjá X-R Okkar Borg. 