Hvers vegna flutti ég á Akranes? Sigurður Vopni skrifar 25. mars 2026 09:30 Ég grínast oft með það að ég hafi verið dreginn á Akranes. Ég kynntist konu sem er fædd og uppalin á Skaganum og hún sannfærði mig fljótt um að hér væri gott að búa. Smám saman fór ég að taka eftir því sem gerir Akranes einstakt. Andrúmsloftið er rólegra, daglegt líf einfaldara, ljósir sandar meðfram strandlengjunni og viðmót fólks hlýlegt. Akranes er barnvænt sveitarfélag með framúrskarandi skóla á öllum skólastigum og hér hefur verið lögð áhersla á þjónustu við börn og fjölskyldur. Hér er líka mjög öflugt íþróttasamfélag með fjölbreyttu íþrótta- og tómstundastarfi fyrir alla aldurshópa og kennileiti eins og Akranesviti og Akrafjall prýða veggi á flestum heimilum á Skaganum. Unga fólkið sem ólst hér upp fór annað hvort aldrei í burtu eða valdi að flytja aftur heim. Það segir sitt um bæinn. Akranes er nefnilega afar góður staður til að búa á og ég hlakka til að ala upp litla drenginn okkar hér. Tækifæri í því að stækka Akranes er stækkandi sveitarfélag og því fylgir ábyrgð en líka tækifæri. Það er mikilvægt að við horfum fram á veginn og spyrjum okkur hvernig við getum gert gott samfélag betra.Við þurfum að halda áfram að styrkja innviði bæjarins. Stórbæta viðhald gatna og fasteigna, efla þjónustu við eldri borgara og tryggja barnafjölskyldum góðan stuðning. Þar skiptir miklu máli að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla og halda áfram að byggja upp og styðja við leik- og grunnskóla bæjarins.Íþróttalífið er einn af hornsteinum samfélagsins á Akranesi. Það er mikilvægt að efla og styrkja hið öfluga starf ÍA og aðildarfélaga þess, horfa til framtíðar og móta skýra heildarsýn fyrir íþróttasvæði og íþróttamannvirki bæjarins. Það er brýnt að bæjaryfirvöld kalli skólana, sundfélagið og ÍA að borðinu sem fyrst til að taka ákvarðanir um hvar og hvenær ný innisundlaug verður byggð. Uppbygging hennar þarf að hefjast á næstu árum.Ný innisundlaug mun ekki eingöngu nýtast sundfélaginu, heldur er hún mikilvæg fyrir kennslu skólasunds, ungbarnasunds og leikfimi aldraðra. Golf er önnur almenningsíþrótt sem hefur ótvírætt lýðheilsugildi. Golfvöllurinn er tvímælalaust ein af perlum Akraness og hefur mikið aðdráttarafl. Horfa þarf til framtíðar golfvallarins, uppbyggingar hans og stækkunar með það fyrir augum að hann haldi stöðu sinni sem einn af allra bestu völlum landsins. Með skýrri framtíðarsýn og markvissum skrefum í rétta átt getum við tryggt að Akranes verði áfram eitt öflugasta íþróttasamfélag landsins. Við Akurnesingar eigum ekki að bera okkur saman við sveitarfélög þar sem staðan er slæm. Við eigum að stefna að því að vera fyrirmyndin og nýta þau tækifæri sem felast í bænum okkar með því að vekja athygli á Akranesi sem góðum stað fyrir fyrirtæki. Þannig getum við haldið áfram að byggja upp öflugt samfélag og verið fyrirmynd, sem önnur sveitarfélög bera sig saman við.Ein besta ákvörðun sem ég hef tekið var að flytja á Akranes, hér vil ég búa og leggja mitt að mörkum fyrir samfélagið, fjölskylduna mína og bæinn minn. Höfundur er oddviti Samfylkingarinnar á Akranesi fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. 