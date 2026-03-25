Miðflokkurinn stendur fyrir skynsemishyggju í stjórnmálum, að viðfangsefni séu leyst með raunsæjum og rökréttum hætti.
Í því ljósi verður að viðurkenna að umfang áskorana í leikskólakerfinu í Reykjavík er það mikið að ekki er hægt að útiloka nokkrar leiðir við að bæta ástandið. Sú nálgun að útiloka ekki neinar lausnir krefst þess að skoða þarf bæði hefðbundin úrræði og nýjar leiðir utan þeirra.
Ástæða er til að hvetja til aukinnar þátttöku sjálfstætt starfandi leikskóla með því að styðja fyrirtæki og aðra aðila sem hafa áhuga á að opna leikskóla. Sú hugmynd hefur þó mætt tortryggni. Ef einkaaðilar geta boðið upp á faglegt og vandað starf samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla er eðlilegt að slíkir aðilar fái að reka leikskóla. En það á ekki að gerast án skýrra skilyrða: fagmennska, gæði og ábyrgð þurfa að vera til staðar. Blönduð leið- þar sem opinber rekstur og sjálfstætt starfandi leikskólar starfa hlið við hlið, ef hún byggir á skýru regluverki, virku eftirliti og ábyrgri meðferð á almannafé.
Raunverulegi vandi leikskólakerfisinsinn virðist aðallega liggja í mönnun. Það að fjölga leikskólum leysir lítið ef ekki tekst að manna þá með hæfu starfsfólki. Álag í leikskólum er mikið og áhyggjuefni hversu margir starfsmenn hverfa tímabundið frá störfum vegna veikinda sem rekja má til álags. Það bendir til kerfislægs vanda sem ekki verður leystur með skammtímalausnum. Því þarf að leggja áherslu á að fjölga leikskólakennurum og bæta starfsumhverfi í þeim leikskólum sem fyrir eru og opna hug fyrir fleiri sem hafa áhuga á að opna sjálfstætt starfandi leikskóla.
Leikskólar eru ekki geymsla fyrir börn til að mæta þörfum atvinnulífsins. Þeir eru fyrsta skólastigið, þar sem fer fram mikilvægt uppeldis- og menntunarstarf. Sú staðreynd þarf að njóta meiri virðingar í umræðunni.
Höfundur eru frambjóðandi á lista Miðflokksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar.
Logi Einarsson skrifar
Pálína Hildur Sigurðardóttir skrifar
Dagbjört Lára Bjarkadóttir,Ríkharður Daði Ólafsson skrifar
Anna Lind Fells skrifar
Otto Færovik skrifar
Eyjólfur Þorkelsson skrifar
Elín Erna Steinarsdóttir skrifar
Brynhildur Magnúsdóttir skrifar
Jón Kalman Stefánsson skrifar
Hörður Torfason skrifar
Dagný Halldórsdóttir,Tryggvi Felixson skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
Jón Frímann Jónsson skrifar
Rósa Björk Brynjólfsdóttir skrifar
Þorsteinn Valdimarsson skrifar
Sólrún H.G. Proppé skrifar
Helga Jónsdóttir skrifar
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir,Þorkell Heiðarsson skrifar
Gunnar Björgvinsson skrifar
Dagrún Ósk Jónsdóttir skrifar
Berglind Þorsteinsdóttir skrifar
Hrönn Ólína Jörundsdóttir skrifar
Guðni Freyr Öfjörð Úlfarsson skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Margrét Guðnadóttir skrifar
Eva Rós Ólafsdóttir skrifar
Arnór Sigurjónsson skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Kjartan Sveinsson skrifar