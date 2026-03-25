Skoðun

Hug­leiðingar um leik­skóla­mál í borginni

Katrín Haukdal Magnúsdóttir skrifar

Miðflokkurinn stendur fyrir skynsemishyggju í stjórnmálum, að viðfangsefni séu leyst með raunsæjum og rökréttum hætti.

Í því ljósi verður að viðurkenna að umfang áskorana í leikskólakerfinu í Reykjavík er það mikið að ekki er hægt að útiloka nokkrar leiðir við að bæta ástandið. Sú nálgun að útiloka ekki neinar lausnir krefst þess að skoða þarf bæði hefðbundin úrræði og nýjar leiðir utan þeirra.

Aukin þátttaka sjálfstætt starfandi leikskóla

Ástæða er til að hvetja til aukinnar þátttöku sjálfstætt starfandi leikskóla með því að styðja fyrirtæki og aðra aðila sem hafa áhuga á að opna leikskóla. Sú hugmynd hefur þó mætt tortryggni. Ef einkaaðilar geta boðið upp á faglegt og vandað starf samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla er eðlilegt að slíkir aðilar fái að reka leikskóla. En það á ekki að gerast án skýrra skilyrða: fagmennska, gæði og ábyrgð þurfa að vera til staðar. Blönduð leið- þar sem opinber rekstur og sjálfstætt starfandi leikskólar starfa hlið við hlið, ef hún byggir á skýru regluverki, virku eftirliti og ábyrgri meðferð á almannafé.

Mönnunarvandinn

Raunverulegi vandi leikskólakerfisinsinn virðist aðallega liggja í mönnun. Það að fjölga leikskólum leysir lítið ef ekki tekst að manna þá með hæfu starfsfólki. Álag í leikskólum er mikið og áhyggjuefni hversu margir starfsmenn hverfa tímabundið frá störfum vegna veikinda sem rekja má til álags. Það bendir til kerfislægs vanda sem ekki verður leystur með skammtímalausnum. Því þarf að leggja áherslu á að fjölga leikskólakennurum og bæta starfsumhverfi í þeim leikskólum sem fyrir eru og opna hug fyrir fleiri sem hafa áhuga á að opna sjálfstætt starfandi leikskóla.

Lokaorð

Leikskólar eru ekki geymsla fyrir börn til að mæta þörfum atvinnulífsins. Þeir eru fyrsta skólastigið, þar sem fer fram mikilvægt uppeldis- og menntunarstarf. Sú staðreynd þarf að njóta meiri virðingar í umræðunni.

Höfundur eru frambjóðandi á lista Miðflokksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar.

