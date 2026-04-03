Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir KA 9. sæti Bestu deildar karla í sumar. Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir að venju fyrir um gengi liðanna í Bestu deild karla með árlegri spá sinni fyrir mótið. Keppni í deildinni hefst með leik Íslandsmeistara Víkings og Breiðabliks föstudaginn 10. apríl. Íþróttadeild spáir KA 9. sæti Bestu deildarinnar í sumar og að Akureyringar fari niður um tvö sæti milli ára. Undanfarin þrjú ár, öll heilu tímabilin undir stjórn Hallgríms Jónassonar, hefur KA endað í 7. sæti Bestu deildarinnar. Síðustu tvö tímabil hafa verið keimlík þegar kemur að gengi KA-manna í deildinni. Þeir hafa byrjað afar rólega en orðið betri eftir því sem á sumarið líður. Skipta má síðasta tímabili hjá KA í tvennt; fyrir og eftir komu Birnis Snæs Ingasonar. Þegar hann mætti norður var KA nýbúið að tapa 5-0 fyrir FH og var aðeins með fimmtán stig eftir fimmtán leiki. En með Birni innanborðs náðu KA-menn í 24 stig í síðustu tólf umferðunum sem er afbragðs uppskera. KA stóð sig líka vel í forkeppni Sambandsdeildarinnar og var ekki langt frá því að slá danska liðið Silkeborg úr leik. grafík/bjarki Eftir síðasta tímabil gekk Birnir í raðir Stjörnunnar og í febrúar keypti Breiðablik svo fyrirliðann Ívar Örn Árnason. Þá er einn stöðugasti leikmaður KA undanfarin ár, Bjarni Aðalsteinsson, farinn til Danmerkur og Hrannar Björn Steingrímsson sleit hásin í vetur. Ingimar Torbjörnsson Stöle, sem lék vel á hægri kantinum undir lok síðasta tímabils, fór svo til Vals. Þetta er umtalsverð blóðtaka og ekki einfalt mál að fylla í skörðin sem þessir leikmenn hafa skilið eftir sig. Til að styrkja hópinn fékk KA tvo leikmenn frá Vestra; Jeppe Pedersen, hetjuna úr bikarúrslitaleiknum í fyrra, og Diego Montiel. Sænski miðjumaðurinn Samuel Kroon kom frá Örebro og KA fékk Sveinn Margeir Hauksson á láni frá Íslandsmeisturum Víkings. Hann spilaði ekkert á síðasta tímabili vegna meiðsla en allir, og þá sérstaklega KA-menn, vita hversu góður hann getur verið. grafík/bjarki Stærstu tíðindin að norðan eru hins vegar félagaskipti Danijels Dejan Djuric sem kom aftur heim eftir stutt stopp í Króatíu. Danijel er gríðarlega hæfileikaríkur leikmaður sem ætti að styrkja KA-liðið til muna. KA-menn vonast til að Danijel létti aðeins undir og nái vel saman við Hallgrím Mar Steingrímsson, einn besta leikmann efstu deildar síðasta áratuginn. Hann átti enn eitt frábæra tímabilið í fyrra og skoraði þrettán mörk. Síðan KA kom upp í efstu deild 2017 hefur Hallgrímur aðeins misst af fjórum deildarleikjum. Húsvíkingurinn hefur skorað 75 mörk og gefið 61 stoðsendingu fyrir KA síðan 2017 og komið með beinum hætti að 39 prósent allra deildarmarka Akureyrarliðsins á þessum níu tímabilum. Þrátt fyrir að vera á 36. aldursári gefur Hallgrímur ekkert eftir og verður væntanlega með KA-liðið á bakinu eins og síðustu ár. grafík/bjarki Markvarslan var vandamál hjá KA á síðasta tímabili. KA-menn fengu á sig 49 mörk en hefðu samkvæmt xG-fræðunum bara átt að fá á sig 35. Jonathan Rasheed var nýlentur á Akureyri þegar hann sleit hásin og spilaði aðeins þrjá leiki. William Tønning var þá fenginn og hann lék níu leiki í Bestu deildinni. Í þeim fékk Daninn á sig 11,34 mörk sem hann átti að koma í veg fyrir sem er agaleg tölfræði. Betur gekk með Steinþór Má Auðunsson í markinu og gera má ráð fyrir að hann standi vaktina þar í sumar. Sem fyrr sagði hefur KA verið með áskrift að 7. sætinu síðustu ár. Eins og staðan á leikmannahópnum er núna myndu KA-menn gera vel með að enda á svipuðum slóðum í haust. Hallgrímur Jónasson gerði KA að bikarmeisturum 2024.vísir/diego Koma Danijels breytir miklu en skarð Ívars hefur ekki enn verið fyllt. Gengið í Lengjubikarnum var heldur ekkert sérstakt en KA vann aðeins einn af fimm leikjum sínum í riðlakeppninni. Væntingarnar á Brekkunni eru alltaf miklar og KA-menn gera sér væntanlega vonir um að segja upp áðurnefndri áskrift og komast í efri hluta deildarinnar. En það er hætt við að þeir þurfi meiri styrkingu til að verða kápan úr því klæðinu. 