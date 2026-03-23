„Hætt við því að byggingamarkaðurinn fari í frost“

Smári Jökull Jónsson skrifar
Una Jónsdóttir er aðalhagfræðingur Landsbankans. Vísir/Lýður Valberg

Aðalhagfræðingur Landsbankans segir stöðuna á fasteignamarkaði óþægilega þar sem raunvirði fasteigna sé farið að lækka. Hlutfall eigna sem seldust undir ásettu verði í janúar hefur ekki verið lægra í tæp sjö ár.

Fasteignamarkaðurinn hefur kólnað undanfarin misseri og í mánaðarskýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnun kemur fram að aðeins 7% íbúða seldust yfir nafnverði í janúar og hefur það hlutfall ekki verið lægra síðan í júní 2019. 

Þá fjölgaði útgefnum kaupsamningum í febrúar frá því í mánuðinum á undan en eru engu að síður færri en þeir voru nánast allt síðasta ár.

Hlutfall íbúða sem selst hefur yfir ásettu verði hefur farið verulega dvínandi frá 2022.Vísir/Sara

Aðalhagfræðingur Landsbankans segir gott framboð íbúða dempa verðþróun.

„Það gerist voða sjaldan að við sjáum nafnverð lækka en við gætum séð raunverð lækka,“ sagði Una Jónsdóttir í viðtali í kvöldfréttum Sýnar. 

„Sú þróun hefur aðeins byrjað, það er að segja að íbúðaverð er ekki að hækka jafn hratt og almennt verðlag. Það er eitthvað sem við gætum séð núna. Þetta er kannski einhvers konar leiðrétting sem er að eiga sér stað því íbúðir hafa hækkað mjög mikið. Núna er kominn aðeins rólegri taktur.“

Þá kemur fram í viðhorfskönnun HMS sem lögð er fyrir fasteignasala að verðlækkanir í söluferli séu orðnar algengari. Markaðurinn núna sé svokallaður kaupendamarkaður.

„Kannski þýðir það að fólk hefur meiri tíma, getur skoðað fleiri fasteignir. Mér skilst að það séu óvenju margar íbúðir á sölu akkúrat núna. Þannig að ég held að þetta sé góður tími fyrir fólk að skoða sig um og geta tekið meðvitaðri ákvarðanir heldur en þegar er einhvers konar stress í gangi.“

Fjöldi auglýstra eigna á höfuðborgarsvæðinu hefur aukist.Vísir/Sara

Íbúðum sem auglýstar eru til sölu hefur fjölgað jafnt og þétt síðustu misserin. Voru auglýstar eignir á höfuðborgarsvæðinu um þrjú þúsund og sex hundruð talsins um síðustu mánaðamót samanborið við tæplega fimmtán hundruð fyrir þremur árum síðan.

Una segir eftirspurn geta breyst á einni nóttu og að fjölgun óseldra íbúða geti haft afleiðingar.

„Það er hætt við því að byggingamarkaðurinn fari í frost sem við viljum ekki heldur því það kemur síðan að því að eftirspurnin verði meiri. Þetta er svolítið óþægileg staða sem við erum í akkúrat núna en ég held að það hljóti að jafna sig með tímanum.“

Fasteignamarkaður Húsnæðismál

