Viðskipti innlent

Deilan harðnar á ný: Fleiri af­lýsingar hjá Icelandair

Agnar Már Másson skrifar
Flugmenn virðast vera ósáttir með nýtt tilboð Icelandair.
Flugmenn virðast vera ósáttir með nýtt tilboð Icelandair. Vísir/Vilhelm

Icelandair hefur aflýst þremur flugferðum í dag þar sem ekki tókst að manna vaktir. Útlit er fyrir að kjaradeila flugfélagsins við flugmenn hafi harðnað á ný.

Guðni Sigurðsson staðfestir í samtali við Vísi að Icelandair hafi í dag aflýst flugi til Zürich á áttunda tímanum í morgun, Parísar á ellefta tímanum og Mílanó á fjórða tímanum eftir hádegi.

Síðast þurfti að aflýsa flugi Icelandair vegna mönnunarvanda 1. júní. 

Samkvæmt heimildum Vísis tengist þetta kjaraviðræðum milli Félags íslenskra atvinnuflugmanna (FÍA) og Icelandair. Í einhverjum tilfellum voru farþegar komnir upp í flugvél, samkvæmt heimildum fréttastofu.

Síðasta föstudag var útlit fyrir að deila FÍA og Icelandair næði sátt þar sem FÍA hafði hvatt félagsmenn sína til þess að hlaupa undir bagga og styðja við flugfélagið með því að halda áfram að selja frídaga sína.

Flugmenn virðast aftur á móti ósáttir við nýtt tilboð Icelandair og einn flugmaður sagði við Vísi að tilboð félagsins fæli í sér meira vinnuálag, minni vernd í kringum hvíld og launalækkanir.

Samninganefndir Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna hafa verið í fjölmiðlabanni vegna viðræðnanna.

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