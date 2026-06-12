Deilan harðnar á ný: Fleiri aflýsingar hjá Icelandair Agnar Már Másson skrifar 12. júní 2026 15:17 Flugmenn virðast vera ósáttir með nýtt tilboð Icelandair. Vísir/Vilhelm Icelandair hefur aflýst þremur flugferðum í dag þar sem ekki tókst að manna vaktir. Útlit er fyrir að kjaradeila flugfélagsins við flugmenn hafi harðnað á ný. Guðni Sigurðsson staðfestir í samtali við Vísi að Icelandair hafi í dag aflýst flugi til Zürich á áttunda tímanum í morgun, Parísar á ellefta tímanum og Mílanó á fjórða tímanum eftir hádegi. Síðast þurfti að aflýsa flugi Icelandair vegna mönnunarvanda 1. júní. Samkvæmt heimildum Vísis tengist þetta kjaraviðræðum milli Félags íslenskra atvinnuflugmanna (FÍA) og Icelandair. Í einhverjum tilfellum voru farþegar komnir upp í flugvél, samkvæmt heimildum fréttastofu. Síðasta föstudag var útlit fyrir að deila FÍA og Icelandair næði sátt þar sem FÍA hafði hvatt félagsmenn sína til þess að hlaupa undir bagga og styðja við flugfélagið með því að halda áfram að selja frídaga sína. Flugmenn virðast aftur á móti ósáttir við nýtt tilboð Icelandair og einn flugmaður sagði við Vísi að tilboð félagsins fæli í sér meira vinnuálag, minni vernd í kringum hvíld og launalækkanir. Samninganefndir Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna hafa verið í fjölmiðlabanni vegna viðræðnanna. Icelandair Flug Ferðalög Mest lesið Þurfi að taka leiðinlegar ákvarðanir Viðskipti innlent Ísland sjaldnast uppfyllt upptökuskilyrði fyrir evru Viðskipti innlent Hefja rannsókn á Ryanair Viðskipti erlent Vélmenni ráðið til starfa og þú rekinn Atvinnulíf Alvöru þægindi eftir átján holur Samstarf Hækka loðnuráðgjöf aftur í um 358 þúsund tonn Viðskipti innlent Halli ríkissjóðs eykst um tugi milljarða milli ára Viðskipti innlent Lækka verð á öllum súkkulaðivörum um tíu prósent Viðskipti innlent Nýjar íbúðir í Firði: Lúxus að búa í miðbæ Hafnarfjarðar Samstarf Wise valið samstarfsaðili ársins hjá Companial Samstarf Fleiri fréttir Deilan harðnar á ný: Fleiri aflýsingar hjá Icelandair Hækka loðnuráðgjöf aftur í um 358 þúsund tonn Ísland sjaldnast uppfyllt upptökuskilyrði fyrir evru Þurfi að taka leiðinlegar ákvarðanir Björgvin kjörinn nýr formaður FHG Festa og Gildi vilja sameinast Halli ríkissjóðs eykst um tugi milljarða milli ára Kanna hvort pottur hafi verið brotinn hjá Oculis Matvælaverð hafi hækkað minna en laun frá 2020 Lækka verð á öllum súkkulaðivörum um tíu prósent Skýrsla AGS: Aukin hætta á minni hagvexti og meiri verðbólgu Grátlegt hversu miklum peningum fólk tapar í fjársvikum Sjálfsafgreiðslukassarnir skili ekki lægra vöruverði Nýir kælar og kjúklingastaður í Lindunum eftir stærstu endurbætur Krónunnar Stjórnvöld geti gert miklu meira til að lækka matvöruverð Forstjóri Kviku hyggst láta af störfum Ráðinn staðarverkfræðingur Nýs Landspítala á Akureyri Uppsagnir hjá Brimi á Vopnafirði Hopp tekur rafræn ökuskírteini í notkun í appinu Hvikar ekki frá bankaskatti þrátt fyrir viðvaranir um hærri kostnað lántaka Hækka vöruverð: „Umhverfið mjög krefjandi“ Ásta og Sigurður til liðs við Ljósleiðarann Bein útsending: Enn hærri skattar, fyrir hvern? Hafi áhrif á tugi ungmenna: „Þetta eru vel launuð störf“ Vísitala heildarlauna hækkaði um 4,9 prósent Snorri í stöðu framkvæmdastjóra Slökkva á ofni vegna verndarráðstafana: „Þetta bitnar á krakkagreyjunum“ Starfsmannaleiga mátti ekki hýrudraga rafvirkja Bætast í hóp samstarfsfélaga Icelandair Flugmenn og Icelandair funda á morgun Sjá meira