Skoðun

Hlað­borð gæluverkefna

Helgi Áss Grétarsson skrifar

Gæluverkefnin í rekstri Reykjavíkurborgar minna á hlaðborð sem svignar undan kræsingum.

Hvaða rétti af hlaðborðinu á að bera fram í dag? Rýnum í fáeina rétti þar sem sérfræðingar borgarinnar í jafnréttismálum hafa fengið frjálsar hendur við eldamennskuna.

Gátlistar fyrir starfsfólk leikskóla

Í lok október 2023 fengu stjórnendur leikskóla borgarinnar erindi frá Jafnréttisskóla Reykjavíkurborgar þar sem vísað var m.a. til meints bakslags í jafnréttismálum og að starfsmenn leikskóla ættu að æfa sig á efni gátlista frá Jafnréttisskólanum og svara spurningum á borð við:

„Eru púsluspil leikskólans laus við staðalmyndir?“

„Er starfsfólk meðvitað um að brjóta staðalmyndir af og til í samræðum við börnin t.d. spyrja hvort afi hafi prjónað nýju peysuna eða segjast ætla að hringja í smíðakonuna og biðja hana að koma og laga hurðina?“

Þegar þessi tiltekni gátlisti er lesinn, er rökrétt að spyrja, af hverju er verið að eyða tíma og fjármunum í að semja svona efni þegar ekki einu sinni er hægt að fullmanna leikskóla borgarinnar?

Byggingaráform jafnréttismetin sem og starfsemi

Kynjuð starfs- og fjárhagsáætlunargerð hefur teygt anga sína víða um kerfi borgarinnar. Meira að segjaBílastæðasjóðurhefur farið í gegnum slíka greiningu (október 2022) þar sem ekki færri ensjö starfsmennkomu að samningu slíks „tímamótaskjals“.

Um nokkurt skeið hefur staðið til að byggja samrekna leik- og grunnskólabyggingu í nýja Vogahverfinu, Fleyvang. Í því skyni að undirbúa framkvæmdina hefur verið samið við utanaðkomandi ráðgjafa til að jafnréttismeta fyrirhugaða byggingu. Hvað skyldi það nú kosta?

Það er orðin víðtekin venja hjá borginni að láta útbúa jafnréttismat áður en minnstu breytingar eru gerðar á starfseminni. Nýjasta dæmið um ítarlegt jafnréttismat er skýrsla sem fylgdi tillögum um svokallaða Reykjavíkurleið í leikskólamálum. Þótt slík greining geti átt rétt á sér í undantekningartilvikum, hlýtur það að teljast skynsamlegra að nýta fjármuni skattgreiðenda í raunverulega þjónustu fremur en í stöðuga skýrslugerð.

Grunnþjónustu fyrst, svo allt hitt!

Rekstur Reykjavíkurborgar einkennist of víða af lausatökum og pólitískum gæluverkefnum. Þótt jafnréttiskerfið kosti sitt, þá blikna þær upphæðir í samanburði við þá fjármuni sem glatast í vanhugsuðum stórframkvæmdum á vegum borgarinnar.

Snúum af þessari braut, hættum að fjármagna gæluverkefni og setjum grunnþjónustu við fólk og fyrirtæki í forgang.

Höfundur er varaborgarfulltrúi og frambjóðandi á lista Miðflokksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar.

Helgi Áss Grétarsson Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026

