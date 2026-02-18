Hæstiréttur hefur vísað máli heildsölunnar Distu á hendur Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins frá Hæstarétti og því stendur dómur Landsréttar í málinu óhaggaður. ÁTVR greiddi málskostnað fyrir Landsrétti daginn eftir dómsuppsögu og fyrirgerði sér þannig rétti til áfrýjunar til Hæstaréttar. Hæstiréttur benti á að ÁTVR er ríkisfyrirtæki með löglærða menn í vinnu og naut aðstoðar lögmanna við rekstur málsins og því hefði það staðið ÁTVR næst að sýna fram á hvers vegna málskostnaður var greiddur, en það hefði ekki verið gert.
Í dómi Hæstaréttar segir að ÁTVR hafi áfrýjað dómi Landsréttar þar sem ákvörðun fyrirtækisins um að taka ekki drykkinn Shaker, sem inniheldur koffein, til reynslusölu var ógilt.
Dista, sem flytur drykkinn inn, hafi krafist frávísunar málsins frá Hæstarétti og byggt kröfu sína þess efnis á því að ÁTVR hafi, daginn eftir að hinn áfrýjaði dómur var kveðinn upp, greitt Distu að fullu og án fyrirvara málskostnað sem ÁTVR var dæmt til að greiða í héraði og fyrir Landsrétti, 3,5 milljónir króna.
Með greiðslunni hafi ÁTVR að eigin frumkvæði innt af hendi athafnaskyldu sína í samræmi við dómsorðið. Hafi Dista mátt ætla að málinu væri þá lokið enda ekkert sem hafi þrýst á fyrirvaralausa greiðslu málskostnaðar. Þessi gerð ÁTVR væri þannig ósamrýmanleg málskotinu og með henni hafi ÁTVR fyrirgert réttinum til áfrýjunar dómsins.
Í dómi Hæstaréttar segir að samkvæmt tilteknu ákvæði laga um meðferð einkamála geti aðilar máls afsalað sér rétti til að áfrýja dómi hvort heldur berum orðum eða þegjandi. Í ákvæðinu felist að slíkt afsal þurfi ekki að eiga sér stað með beinni tilkynningu til gagnaðila heldur geti athafnir málsaðila gefið gagnaðilanum ástæðu til að treysta því að dómi verði ekki áfrýjað.
Í dómaframkvæmd hafi í því tilliti ítrekað verið litið svo á að þegar aðila einkamáls hefur með héraðsdómi verið gert að greiða gagnaðila tiltekna fjárhæð og hann greitt hana án fyrirvara sé áfrýjun dómsins því ekki samrýmanleg og leiði það til frávísunar frá æðri dómi.
Sama gildi þegar aðili greiðir málskostnað án fyrirvara að gengnum dómi þar sem eina athafnaskylda hans samkvæmt dómsorði er greiðsla slíks kostnaðar.
ÁTVR hafi í málatilbúnaði sínum fyrir Hæstarétti ekki upplýst um neinar ástæður sem útskýrt geti hvers vegna fyrirtækið greiddi Distu fyrirvaralaust málskostnað samkvæmt dómsorði hins áfrýjaða dóms daginn eftir uppkvaðningu hans. Ekki sé hald í þeirri skýringu þess að það hafi með þessu viljað firra sig vanefndaúrræðum enda leiði af einkamálalögum að málskostnaðurinn hefði fyrst borið dráttarvexti frá fimmtánda degi eftir uppkvaðningu dóms Landsréttar. Í kjölfar áfrýjunar frestist einnig aðfararhæfi kröfu samkvæmt dómi meðan mál er rekið fyrir æðri rétti.
„Áfrýjandi er ríkisfyrirtæki með aðgang að lögfræðiþekkingu hjá starfsmönnum sínum auk þess sem hann hefur notið aðstoðar lögmanna við rekstur málsins. Það stóð honum næst að afla gagna eða frekari upplýsinga sem varpað hefðu getað ljósi á aðdraganda þess að málskostnaður var greiddur stefnda með framangreindum hætti en það hefur hann ekki gert,“ segir í dóminum.
Því verði fallist á með Distu að félagið hafi mátt ætla að ekki yrði af áfrýjun dóms Landsréttar og málinu væri lokið þegar ÁTVR greiddi dæmdan málskostnað án fyrirvara. Áfrýjun málsins sé ekki samrýmanleg þeirri greiðslu og verði því vísað frá Hæstarétti.