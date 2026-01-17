Álagning aldrei hærri: Eldsneytisverð hefði átt að lækka enn frekar Tómas Arnar Þorláksson skrifar 17. janúar 2026 15:48 Kílómetragjaldið tók gildi um áramótin. vísir/anton brink Álagning olíufélaganna hefur aldrei verið hærri en núna. Eldsneytisverð lækkaði um tæplega 97 krónur við ármótin þegar kílómetragjaldið tók gildi sem er í samræmi við væntingar Alþýðusambandsins. Eldsneytisverð hefði þó mátt lækka enn frekar að mati ASÍ. Þetta segir Róbert Farestveit, sviðsstjóri hagfræði- og greiningarsviðs ASÍ, í samtali við fréttastofu. „Ef við horfum yfir olíuverðið yfir lengri tíma, óháð þessum breytingum, sjáum við vísbendingar um það að álagningin hafi aukist undanfarin ár eftir að hafa lækkað á tímabilinu 2018 til 2021,“ segir Róbert sem tekur fram að álagningin hafi ekki tekið kipp við það að kílómetragjaldið tók gildi heldur hafi álagningin verið að aukast jafnt og þétt. „Á síðustu misserum hefur heimsmarkaðsverð lækkað og verið hagfelld þróun þar á. Gengi krónunnar á tímabili var líka að styrkjast þó nokkuð. Yfir lengra tímabil hafa þessar breytingar ekki skilað sér í lækkun á smásöluverðinu.“ Hann segir að miðað við þessar forsendur ætti álagningin í raun að lækka og smásöluverð að lækka en það hefur ekki verið þróunin. „Við fylgjumst náið með þessu. Vísbendingar út frá þeim gögnum sem við erum að skoða benda til þess að olíuverð gæti verið enn lægra en það er núna. Miðað við þróun á heimsmarkaði og þróun á gengi krónunnar þá teldum við að það væri innistæða fyrir meiri lækkunum en sem nemur gjaldabreytingum sem urðu um áramótin.“ Samkvæmt nýrri samantekt ASÍ leiðir breytingin með kílómetragjaldinu til hærri rekstrarkostnaðar smærri og sparneyttari bifreiða á sama tíma og það dregur úr kostnaði stærri bifreiða. „Það eru ólík sjónarmið sem snúa að þessu. Við höfum gagnrýnt að rekstrarkostnaður aukist hjá smærri og sparneyttari bílum. Við töldum forsendur fyrir því að hafa fleirri gjaldaþrep og að allir bílar undir þrjú og hálfu tonni væru ekki í sama gjaldþrepi,“ segir Róbert sem tekur fram að skynsamlegt hefði verið að hafa hvata til að vera á sparneyttari bílum. Núverandi kerfi ívilni eyðslumeiri bílum. Kílómetragjald Mest lesið Önnur stúlka með móður sinni þegar Högni var klófestur Innlent Líkir kærunni við „faglega aftöku“ Innlent Var í símanum við neyðarlínuna þegar ekið var aftan á hann Innlent Danmörk „pínulítið land“ með „pínulítinn her“ Erlent Þúsundir baula á bandaríska sendiherrann Erlent Einn endaði á hliðinni og þrjú klemmdust á milli Innlent Menntamálaráðherra tekur yfir hjúkrunarheimilin Innlent „Hef hvergi hallað réttu máli“ Innlent „Vegferð ákæruvaldsins til skammar“ Innlent Fimm bíla árekstur á Reykjanesbraut og tveir fluttir á slysadeild Innlent Fleiri fréttir Vonar að skólarnir verði frjálsir frá símum í haust Álagning aldrei hærri: Eldsneytisverð hefði átt að lækka enn frekar Líkir kærunni við „faglega aftöku“ „Vegferð ákæruvaldsins til skammar“ Menntamálaráðherra tekur yfir hjúkrunarheimilin Fjögur handtekin á Akureyri grunuð um innbrot Viðvarandi óvissuástand bitni á langtímaáætlunum fyrirtækja Einn endaði á hliðinni og þrjú klemmdust á milli Var í símanum við neyðarlínuna þegar ekið var aftan á hann Ákvörðunin á ábyrgð stjórnenda Icelandair en ekki flugmanna „Hef hvergi hallað réttu máli“ Önnur stúlka með móður sinni þegar Högni var klófestur Fá þau að vera aftur á lista með Hildi? Fimm bíla árekstur á Reykjanesbraut og tveir fluttir á slysadeild Eigum eftir að sjá hvort Guðbrandur bæti upp fyrir hegðun sína Umfangsmikil lögregluaðgerð við Glerárgötu á Akureyri Öryrkjar eru með hærri laun en eldri borgarar Borgarstjóri fór með rangt mál Gagnrýnin hugsun skipti máli Krafa um að Margrét Löf verði gerð arflaus fer fyrir Landsrétt Hófu niðurrif á félagsheimilinu í leyfisleysi: „Skaðinn er skeður“ Fjórir slást um oddvitasæti Viðreisnar Afsögn þingmanns, hótanir Trumps og í beinni frá Svíþjóð Mun hærri dánartíðni og meiri örorka hjá fyrrum vöggustofubörnum „Í mínum huga eru þetta klárar ærumeiðingar“ Vilja Laugardalshöll líkt og þeim var lofað Kviknaði í Svarta sauðnum í Þorlákshöfn Taldi ekki sérstaka nauðsyn á að hneppa Helga Bjart í varðhald Barbara sakar Sigríði um einelti og Valtý um gagnaleka „Vonbrigði“ Sjá meira