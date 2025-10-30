Leikjavísir

Gefa út endur­bætta út­gáfu af ís­lenskum leik

Samúel Karl Ólason skrifar
Echoes of the end hefur verið helling endurbættur.
Íslenska leikjafyrirtækið Myrkur Games gefur í dag út endurbætta útgáfu af leiknum Echoes of the end, einungis nokkrum mánuðum eftir að leikurinn kom fyrst út. Uppfærslan gerir umtalsverðar breytingar á leiknum sem taka mikið mið af uppástungum frá spilurum.

Með breytingunum vilja forsvarsmenn Myrkur Games bregðast við gagnrýni á leikinn.

Echoes of the end gerist í ævintýraheimi sem kallast Aema en þessu heimur líkist Íslandi. Söguheimurinn er því bæði einstaklega fallegur og áhugaverður, eins og við förum betur yfir hér neðar. Hann fjallar um Ryn, sem er ung stríðskona sem fæddist með sjaldgæfa hæfileika til að stjórna fornum göldrum í heimi þar sem mörg ríki berjast um yfirráð yfir rústum gamals heimsveldis.

Í tilkynningu frá fyrirtækinu er haft eftir Halldóri Snæ Kristjánssyni, forstjóra Myrkur Games, að spilarar leiksins séu fyrirtækinu mjög mikilvægir. Þeir hafi bent á margar mögulegar breytingar og endurbætur á leiknum. Ákveðið hafi verið að verða við því og það á tiltölulega stuttum tíma.

Núna verður hægt að breyta útliti Ryn í gegnum spilun leiksins. Hægt er að finna ný föt á hana í leiknum og aðra muni sem gera breytingar á Ryn og hvernig spilarar spila hana. Þá er búið að breyta og bæta hreyfingar hennar og annarra persóna í leiknum.

Bardagakerfi leiksins hefur einnig verið breytt töluvert en frekari upplýsingar um breytingarnar og af hverju farið var í þær í ítarlegu myndbandi sem Myrkur Games birtu á dögunum.

Þeir sem eiga leikinn fyrir fá endurbættu útgáfuna ókeypis. Þá er leikurinn á fjörutíu prósenta afslætti á PlayStation og Steam.


