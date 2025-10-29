Neytendur

Ekki gefinn af­sláttur á gjald­skyldu í snjó­komu

Lovísa Arnardóttir skrifar
Stöðumælavörður við vinnu við Hallveigarstíg í miðborg Reykjavíkur um hádegisbil í gær.
Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir samgöngustjóri Reykjavíkurborgar segir Bílastæðasjóð hafa sektað í gær eins og aðra daga. Hafi fólk athugasemdir við sektir sem það fékk í gær geti það sent beiðni um endurupptöku máls á Bílastæðasjóð.

Hún segir samgöngukerfið í ágætu standi eins og er en það muni taka tíma fyrir öll kerfi borgarinnar að komast aftur í reglulega dagskrá eftir gærdaginn.

„Staðan í samgöngum er eins og við má búast þegar við fáum svona áhlaup á okkur,“ segir hún og að þau vildu gjarnan vilja töfrasprota til að bregðast hraðar við en að það sé því miður ekki möguleiki.

„Við þekkjum það þegar fyrsti snjórinn kemur, sama hvort það er í október eða nóvember, og hann er oft minni en þetta, að það fer allt pínu úr skorðum en svo slípast þetta til. Þetta gengur ágætlega,“ segir hún en ítrekar þó að lögreglan hafi betri yfirsýn yfir stöðuna á götunni.

Markmið að allir komist leiðar sinnar

Guðbjörg Lilja segir að markmið með því að fylgjast með því að fólk leggi ekki ólöglega sé að tryggja að ökumenn, gangandi og hjólandi komist leiðar sinnar með öruggum hætti. Hún segir ekki gefinn afslátt af því að leggja ólöglega en hafi fólk lagt bílum sínum löglega áður en það byrjaði að snjóa í gær, verði það ekki vandamál.

„Það er ekkert sem heitir að vera of lengi í stæði, nema á gjaldsvæði 1, þar er takmarkið þrír tímar,“ segir hún og að það sé ótengt snjókomu hvort að gjaldskyldan sé á.

Á myndinni eru Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir samgöngustjóri og Rakel Elíasdóttir deildarstjóri Bílastæðasjóðs þegar þær fengu viðurkenningu fyrir umbreytingu á framkvæmd eftirlits með stöðvunarbrotum.Reykjavíkurborg

„Það er alltaf gjaldskylda nema á einhverjum ákveðnum dögum eins og nýársdag eða eitthvað svoleiðis,“ segir hún og að snjókoman í gær sé ekki tilefni til að gefa afslátt af gjaldskyldu. Ekkert frekar en það sé annars konar vont veður eða fólk fari á barinn.

„Gjaldskyldan er alltaf í gildi.“

Guðbjörg Lilja bendir auk þess á að í gjaldsvæði 1, þar sem er tímatakmörkun á lagningu í stæði, séu flest stæðin á upphituðum götum og því ólíklegt að fólk hafi lent í verulegum vandræðum í gjaldskyldu 1.

