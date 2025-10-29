Ekki gefinn afsláttur á gjaldskyldu í snjókomu Lovísa Arnardóttir skrifar 29. október 2025 14:02 Stöðumælavörður við vinnu við Hallveigarstíg í miðborg Reykjavíkur um hádegisbil í gær. Aðsend Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir samgöngustjóri Reykjavíkurborgar segir Bílastæðasjóð hafa sektað í gær eins og aðra daga. Hafi fólk athugasemdir við sektir sem það fékk í gær geti það sent beiðni um endurupptöku máls á Bílastæðasjóð. Hún segir samgöngukerfið í ágætu standi eins og er en það muni taka tíma fyrir öll kerfi borgarinnar að komast aftur í reglulega dagskrá eftir gærdaginn. „Staðan í samgöngum er eins og við má búast þegar við fáum svona áhlaup á okkur,“ segir hún og að þau vildu gjarnan vilja töfrasprota til að bregðast hraðar við en að það sé því miður ekki möguleiki. „Við þekkjum það þegar fyrsti snjórinn kemur, sama hvort það er í október eða nóvember, og hann er oft minni en þetta, að það fer allt pínu úr skorðum en svo slípast þetta til. Þetta gengur ágætlega,“ segir hún en ítrekar þó að lögreglan hafi betri yfirsýn yfir stöðuna á götunni. Markmið að allir komist leiðar sinnar Guðbjörg Lilja segir að markmið með því að fylgjast með því að fólk leggi ekki ólöglega sé að tryggja að ökumenn, gangandi og hjólandi komist leiðar sinnar með öruggum hætti. Hún segir ekki gefinn afslátt af því að leggja ólöglega en hafi fólk lagt bílum sínum löglega áður en það byrjaði að snjóa í gær, verði það ekki vandamál. „Það er ekkert sem heitir að vera of lengi í stæði, nema á gjaldsvæði 1, þar er takmarkið þrír tímar,“ segir hún og að það sé ótengt snjókomu hvort að gjaldskyldan sé á. Á myndinni eru Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir samgöngustjóri og Rakel Elíasdóttir deildarstjóri Bílastæðasjóðs þegar þær fengu viðurkenningu fyrir umbreytingu á framkvæmd eftirlits með stöðvunarbrotum.Reykjavíkurborg „Það er alltaf gjaldskylda nema á einhverjum ákveðnum dögum eins og nýársdag eða eitthvað svoleiðis,“ segir hún og að snjókoman í gær sé ekki tilefni til að gefa afslátt af gjaldskyldu. Ekkert frekar en það sé annars konar vont veður eða fólk fari á barinn. „Gjaldskyldan er alltaf í gildi.“ Guðbjörg Lilja bendir auk þess á að í gjaldsvæði 1, þar sem er tímatakmörkun á lagningu í stæði, séu flest stæðin á upphituðum götum og því ólíklegt að fólk hafi lent í verulegum vandræðum í gjaldskyldu 1. Snjómokstur Reykjavík Umferð Bílastæði Mest lesið Tilboð á uppþvottavél reyndist of gott til að vera satt Neytendur Fyrrverandi starfsmenn endurvekja Lagningu Viðskipti innlent Reikna með 1,5 milljarði króna í sjóböðin í Önundarfirði Viðskipti innlent Enn meiri veikleikar í samkeppnishæfni Íslands en ESB Viðskipti innlent Finna meira gull á Grænlandi Viðskipti innlent Sér ljós við enda ganganna: „Kannski þurfti svona stóra truflun til“ Viðskipti innlent Sérlausn fyrir fluglosun virðist ekki hafa verið auglýst Viðskipti innlent Segir mikla vinnu í gangi vegna lánamála Viðskipti innlent Íslensk framleiðsla sem endist Framúrskarandi kynning Umfangsmiklar uppsagnir hjá Amazon Viðskipti erlent Fleiri fréttir Tilboð á uppþvottavél reyndist of gott til að vera satt Telur breytinguna ekki stuðla að því að fólk festist í húsnæði Heimilin þurfi að undirbúa sig fyrir að það reyni á svigrúm þeirra Endurgreiða viðskiptavinum sem mæta í skimun mánaðariðgjald Kalla inn vínarpylsur vegna aðskotahlutar Kalla inn kjúklingalæri vegna gruns um salmonellu Óvenjulegur moli afrakstur sögulegs samstarfs Áhyggjuefni að fasteignaeigendum fjölgi hjá umboðsmanni skuldara Bæta meðgönguvernd við hefðbundna sjúkdómatryggingu Segjast taka ábendingum alvarlega og hafa verðlagningu til skoðunar Vara við sósum sem geta sprungið Áfengi umtalsvert dýrara í íslensku fríhöfninni en öðrum og jafnvel dýrara en í Ríkinu „Þeir sem stunda innbrot í tölvukerfi leita alltaf veikustu hlekkjanna“ Fær taugaveiklaðan hund endurgreiddan Greiði við nýlega einhleypa konu sprakk í andlit flutningsþjónustu Situr uppi með sófann með „slaka stífleikann“ Gagnrýna steinefni fyrir börn og vilja að framleiðendur vandi sig Sjá rukkun og „sirka tilboð“ gjörólíku ljósi Mjög leiðinlegt mál en tilboðið hafi aldrei verið samþykkt Ekki ósanngjarnt af flugfélagi að láta viðskiptavin greiða eigin mistök Ekkja í Hafnarfirði missti af íbúð þrátt fyrir samþykki Ferðamaður sem sá Þingvelli í myrkri fær endurgreitt að hluta Engar reglur um merkingar á bílastæðum sem rukkað er fyrir Innkalla eitrað te Eftirlitsstofnanir vara við sýndareignum Segir lítinn sóma af verðhækkunum Icelandair ORA svarar fyrir fiskbúðinginn: „Stundum þarf bara pung í að gera breytingar“ Þetta eru réttindi þeirra sem eiga bókað með Play Airpods allt að 40 prósent dýrari hérlendis U-beygja Metro sem komst í gegnum eftirlit án nokkurra athugasemda Sjá meira