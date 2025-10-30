Matur

Dún­mjúk skinkuhorn með æðis­legri fyllingu

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Linda segir að það sé tilvalið að gera tvöfalda uppskrift og setja helminginn í frysti.
Linda Benediktsdóttir, matgæðingur og uppskriftahöfundur, deilir hér uppskrift að dúnmjúkum og bragðgóðum skinkuhornum. Þetta er uppskrift sem þú munt vilja gera aftur og aftur – því fyllingin er einfaldlega ómótstæðileg!

Linda segir að það sé tilvalið að gera tvöfalda uppskrift og setja helminginn í frysti. Þá er hægt að taka nokkur horn út þegar þarf að eiga í nesti, með kaffinu eða við önnur tilefn.

Deigið sjálft er það sama og í frægu kanilsnúðunum hennar, sem eru þekktir fyrir að vera einstaklega mjúkir og ljúffengir.

Ljúffeng skinkuhorn

Hráefni:

  • 120 ml volgt vatn
  • 120 ml volg mjólk
  • 12 g þurrger
  • ½ dl sykur
  • 80 g brætt smjör
  • 1 egg
  • 500 g hveiti
  • 1 tsk salt

Skinkufylling:

  • 300 g smurostur með papriku
  • 300 g skinka úr lærvöðva - silkiskorin - 95% kjöt
  • 100 g rifinn ostur

Toppur:

  • 100 g rifinn ostur
  • 1 egg

Aðferð:

Deigið:

  1. Setjið volgt vatn, volga mjólk, þurrger og sykur í frekar stóra skál og hrærið saman. Leyfið blöndunni að standa í um 2–3 mínútur þar til gerið byrjar að virkjast.
  2. Bætið smjöri, eggi, hveiti og salti út í skálina og hrærið þar til deigið verður nokkuð þétt en enn aðeins klístrað. Leggið hreint viskastykki yfir skálina og látið hefast við stofuhita í um það bil 1 klukkustund (eða setjið skálina inn í ofn stilltan á 30°C).

Fyllingin:

Setjið smurost í skál. Skerið skinkuna í litla bita og hrærið saman við smurostinn.

Undirbúningur:

  1. Kveikið á ofninum og stillið á 200°C (undir- og yfirhiti). Skiptið deiginu í fjóra jafna hluta.
  2. Fletjið hvern hluta út í hring og skerið hann í 8 jafna þríhyrninga – eins og pizzu. (Pizzahnífur hentar vel í þetta.)
  3. Skiptið fyllingunni í fjóra jafna hluta. Dreifið einum hluta af fyllingunni á þríhyrningana, setjið fyllinguna á breiðasta endann. Stráið smá rifnum osti yfir og rúllið hverjum þríhyrningi upp frá breiðari endanum. Endurtakið með restina af deiginu.
  4. Raðið hornunum á ofnplötu klædda smjörpappír. Þeytið eitt egg og penslið yfir hornin. Dreifið síðan rifnum osti yfir.
  5. Bakið í um 10 mínútur, eða þar til hornin hafa fengið fallegan gylltan lit.
