Bragð­gott quesadilla á einni plötu

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Hildur Rut deilir fjölda girnilegra rétta á vefsíðunni Gerum daginn girnilegan og á Instagram-síðu sinni.
Matgæðingurinn Hildur Rut Ingimarsdóttir deilir hér bragðgóðum mexíkóskum rétti sem hentar fyrir alla fjölskylduna. Rétturinn er einfaldur og fljótlegur í undirbúningi þar sem öll hráefnin fara á eina plötu og inn í ofn.

Rétturinn samanstendur af stökkum tortilla-kökum, hakki og fersku grænmeti. Að lokum er hann toppaður með sýrðum rjóma og kóríander.

BBQ-quesadillas á einni plötu

Hráefni:

  • 500 g nautahakk
  • 1 stk meðalstór laukur, saxaður
  • 1 stk ferskt chili, saxað (eða smá chiliflögur)
  • 1 1/2 dl Hunts BBQ sósa
  • 2 dl smátt skornir tómatar
  • 200 g rifinn cheddar ostur
  • 8 stk stórar tortilla kökur
  • ólífuolía til penslunar
  • salt og pipar

Til að toppa:

  • Sýrður rjómi
  • 1 stk avókadó, skorið í sneiðar
  • Ferskt kóríander
  • Límóna
  • Ferskt chili í sneiðum (má sleppa)

Aðferð:

  1. Hitið ofninn í 200°C og klæðið ofnplötu með bökunarpappír.
  2. Steikið nautahakkið á pönnu þar til það er brúnað. Bætið lauk og chili út á pönnuna og steikið áfram í nokkrar mínútur þar til laukurinn mýkist.
  3. Hellið Hunts BBQ-sósunni út í og hrærið vel saman. Smakkið til með salti og pipar.
  4. Leggið 7-8 tortillur á bökunarplötu þakta bökunarpappír þannig að þær liggi aðeins yfir hvor aðra. Þetta á að mynda botninn.
  5. Dreifið nautahakksblöndunni yfir botninn, smátt skornum tómötum og rifnum cheddar osti yfir.
  6. Leggið restina af tortillunum (ég notaði eina) í miðjuna ofan á sem lok og brjótið brúnirnar inn þannig að þær hylji fyllinguna. Penslið toppinn með ólífuolíu.
  7. Bakið í 20–25 mínútur eða þar til toppurinn er gullinbrúnn og stökkur.
  8. Skerið sneiðar og berið fram með sýrðum rjóma, avókadó, fersku salati, kóríander, lime og chili og njótið vel.

Aðferðina má sjá í myndbandinu hér að neðan

