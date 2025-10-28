Matgæðingurinn Hildur Rut Ingimarsdóttir deilir hér bragðgóðum mexíkóskum rétti sem hentar fyrir alla fjölskylduna. Rétturinn er einfaldur og fljótlegur í undirbúningi þar sem öll hráefnin fara á eina plötu og inn í ofn.
Rétturinn samanstendur af stökkum tortilla-kökum, hakki og fersku grænmeti. Að lokum er hann toppaður með sýrðum rjóma og kóríander.
Hráefni:
Til að toppa:
Aðferð:
Aðferðina má sjá í myndbandinu hér að neðan
View this post on Instagram A post shared by Hildur Rut (@hildurrutingimars)
A post shared by Hildur Rut (@hildurrutingimars)