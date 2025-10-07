Matur

„For­réttur sem ég býð öllum upp á“

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Forréttur sem ég býð öllum upp á þessa dagana 🤗Kirsuberjatómatar eru skornir í tvennt, góðri ól

Matgæðingurinn Svava Gunnarsdóttir, sem heldur úti vefsíðunni Ljúfmeti og lekkerheit, útbjó nýverið ljúffengan og einfaldan forrétt úr ferskum burrata-osti, bökuðum kirsuberjatómötum og grænu pestói.

Rétturinn er tilvalinn sem forréttur í matarboðið eða þegar manni langar í eitthvað létt og ferskt.

„Forréttur sem ég býð öllum upp á þessa dagana,“ skrifaði Svava og deildi uppskriftinni á Instagram.

Burrata með bökuðum tómötum og grænu pestói

Hráefni:

  • 1 box kirsuberjatómatar
  • 3 stk. burrata-ostar
  • Ólífuolía
  • Salt og pipar
  • Ein krukka grænt pestó
  • stk. Baguette-brauð

Aðferð:

  1. Skerið kirsuberjatómatana í tvennt og setjið í eldfast mót.
  2. Sáldrið góðri ólífuolíu yfir, kryddið með salti og pipar og bakið í ofni við 220°C í um 20 mínútur.
  3. Takið úr ofninum og látið kólna að stofuhita.
  4. Þerrið burrata-ostana (bestir við stofuhita) og skerið þá varlega þannig að þeir opnist.
  5. Setjið grænt pestó og smá ólífuolíu yfir ostana og toppið með bökuðu tómötunum.
  6. Kryddið með salti og pipar.

Crostini-brauð

Aðferð:

  1. Skerið baguette-brauðið í sneiðar og raðið á ofnplötu.
  2. Penslið með ólífuolíu og kryddið með salti og pipar.
  3. Bakið við 210°C í um 5 mínútur, snúið við og bakið áfram í 5 mínútur eða þar til þær eru gullinbrúnar og stökkar.

Matur


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.