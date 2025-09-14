Prófaðu EVE Vanguard áður en hann kemur út

Áhugafólk um tölvuleiki fær í vikunni tækifæri til að prófa EVE Vanguard, nýjasta leik CCP, áður en hann kemur út.
Þúsundir spilara munu geta hópað sig saman til að berjast um yfirráð í söguheiminum sem háþróuð stríðsmannaklón. Auk þess að geta barist sín á milli og við aðra spilara, munu spilarar einnig getað átt í viðskiptum við aðra og unnið með þeim, til að bæta stöðu sína og búnað.
Vanguard verður beintengdur hagfræðiþætti EVE Online og mun það sem gerist í einum leiknum hafa áhrif á hinn. Áhugasamir geta fundið frekari upplýsingar um tengingarnar hér á vef CCP.
Fimmtudaginn þann 18. september, klukkan sjö hjá Arena Gaming í Kópavogi, munu áhugasamir geta fengið að prófa leikinn og jafnvel verða sér út um EVE varning, ef þeir mæta snemma. Þá verður hægt að prófa EVE Vanguard í fyrsta sinn og áður en hann fer í það sem kallast Early Access á Steam.
Viðburðurinn er í samstarfi við GameTíví, Nörd Norðursins og Leikjaspjallið.