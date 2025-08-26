Leikjavísir

Stiklusúpa: Eins gott að þið spöruðuð frí­daga inn í haustið

Samúel Karl Ólason skrifar
Skjáskot úr stiklum nokkurra væntanlegra leikja í haust.
Sólin lækkar sífellt meira á himni og kvöldin verða dimmari og dimmari. Myrkrið er ekki bara úti heldur einnig í hjörtum okkar. Við þessar kringumstæður er mörgum auðvelt að láta þunglyndið taka við stjórn eeen það er alger óþarfi, í rauninni bara bull.

Það eru nefnilega fullt af efnilegum tölvuleikjum rétt yfir sjóndeildarhringnum og enn fleiri handan hans.

Hér að neðan verður stiklað á stóru yfir væntanlega leiki í haust og aðeins rúmlega það. Þegar það á við fer listinn eftir skráðum útgáfudegi.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Útgáfudagur er 28. ágúst.

Hollow Knight: Silksong

Útgáfudagur er 4. september.

NBA 2K26

Útgáfudagur er 5. september.

Borderlands 4

Útgáfudagur er 12. september.

Dying Light: The Beast 19. september.

Útgáfudagur er 19. september.

Silent Hill: f

Útgáfudagur er 25. september.

EA Sports FC 26

Útgáfurdagur er 26. september.

Ghost of Yotei

Útgáfudagur er 2. október.

Battlefield 6

Útgáfudagur er 10. október.

Jurassic World Evolution 3

Útgáfudagur er 21. október.

Vampire: the Masquerade – Bloodlines

Loks kominn með útgáfudag, hann er 21. október.

The Outer Worlds 2

Útgáfudagur er 29. október.

Europa Universalis V

Útgáfudagur er 4. nóvember.

Anno 117: Pax Romana

Útgáfudagur er 13. nóvember.

Call of Duty Black Ops 7

Útgáfudagur er 14. nóvember.

Þetta eru meðal helstu leikja sem hafa fengið útgáfudag í haust. Auk þeirra er aragrúi annarra leikja sem hafa verið opinberaði, meðal annars á Gamescom á dögunum.

Resident Evil Requiem

Útgáfudagur er 27. febrúar.

GTA 6

Útgáfudagur er 26. maí.

Leikirnir hér að neðan eru ekki með útgáfudag, en eiga að koma út á næsta ári. Þeir eru ekki í neinni sérstakri röð.

Witcher 4

Game of Thrones: War for Westeros

Pragmata

Onimusha

The Blood of Dawnwalker

Warhammer 40.000: Dawn of War 4

Lords of the fallen 2

World of Warcraft Midnight

007 First Light

Gears of War: E-Day

Nioh 3

