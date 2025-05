Hvenær ákvaðstu að gera það sem þú gerir? Eftir grunnskóla, daginn fyrir skilafrest á framhaldskólavali breytti ég í Tæknó.

Mikilvægasta áhaldið í verkfæratöskunni? Bítari, spóatöng og wera skrúfjárn.🫡

Hvernig ertu í annarri iðn? Værir þú liðtæk á 6 véla settið frá Sindra? Ágæt, maður bara finnur út úr hlutunum as you go.

Besti skyndibitinn? Kjúllaborgari á skalla.

Staðlað svar þegar ættingjarnir vilja fá þig til að “laga smá”? Jaaaa....gæti gerst eftir svona ár😅

Kaffi eða orkudrykkir? Orkudrykkir.

Leiðinlegasta húsverkið? Þvottur og brjóta saman.

Ef þú værir ekki rafvirki hvað værir þú þá? Kannski smiður.

Uppáhalds drykkur? Nocco ramonade.

Hvað fer í mest taugarnar á þér? Íslenska vegakerfið.

Besti staður á Íslandi? Hafravatn.

Heitur brauðréttur eða brauðterta? Heitur brauðréttur.

Hlustar þú á X977 í Peltor eða Airpods? Gamla góða útvarpið.

Stáltá eða strigaskór? Stáltá, inniskór þegar enginn sér til.

Tommustokkur eða málband? Málband.

Hvert er þitt stærsta afrek sem iðnaðarmaður? Kannski að fá rofastjóraréttindi🤔

En stærsta klúður? Þora ekki að biðja um launahækkun.

Hefurðu komist í gegnum fermingarveislu án þess að einhver fari að tala um það sem er bilað heima…hvort þú getir kannski kíkt á það? ...Ef að fólk fréttir að ég er rafvirki þá nei.

Kosning er nú í fullum gangi og hægt að kjósa sinn uppáhalds iðnaðarmann hér.