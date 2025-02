Kendrick Lamar rokkaði lágar þröngar en útvíðar ljósar gallabuxur frá hátískuhúsinu Celina sem fjölmörg ungmenni hafa eflaust reynt að leita uppi eftir að hafa séð atriðið hans. Tískutímabilið í kringum 2000 rígheldur í vinsældir sínar en síðastliðin ár hafa slík trend verið heit.

Blái íþróttalegi leðurjakkinn hans vakti hvað mesta athygli og á honum stendur rauðum stöfum GLORIA. Aðdáendur Lamar átta sig á tengingu hans við nafnið en Gloria er lokalagið á plötunni hans GNX sem kom út í fyrra.

„Gloria, sem þýðir glory eða dýrð, er einhvers konar holdgervingur stórkostlegrar textasmíði Kendrick Lamar“ segir Vogue um jakkann. Breski tískuhönnuðurinn Martine Rose er hönnuðurinn á bak við jakkann og sérsaumaði hann fyrir Kendrick.

Blái, hvíti og rauði jakkinn og hálsmenið segja sögu. Cindy Ord/Getty Images

Skartið spilar sömuleiðis veigamikið hlutverk í klæðaburði hans. Hann skartaði síðri demantskeðju með stafnum „a“. Vilja einhverjir meina að þýðingu hálsmensins megi rekja til lagsins Not Like Us þar sem Kenrick skýtur föstum skotum að Drake og gefur til kynna að Drake sækist í stelpur sem eru „a minor“ eða undir lögaldri.

Hér má sjá hálfleiksatriði Kendrick Lamar í heild sinni: