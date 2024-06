Eftir 8 ára samband þá hafa leiðir okkar Ásdísar skilið. Ásdís er ein glæsilegasta kona sem ég hef hitt og séð… Mér þykir magnað að hafa fengið að njóta þess heiðurs að hafa átt samleið og ferðalög með henni svífandi um á viti ævintýra fullum af list og sjónarspili þeirra staða sem hún leiddi mig á, og stundum ég hana hönd í hönd með ást og hlátur.

Þakklæti er mér efst í huga, það þarf enginn að efast um hvort ég elski hana. Ég geri það. Eftir langt samtal um erfiða hluti tókst okkur saman að kveðja með ást og virðingu. Takk fyrir ferðalagið, samtölin, nándina og kennsluna Ásdís Mercedes Spanó.



Þinn Ásgeir.



p.s.



Þú átt ávallt stað í hjarta mínu. Yes it still beats.