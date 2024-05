Anora hlaut Gullpálmann í ár

Sean Baker er ekki nýgræðingur á hátíðinni en er meðal annars þekktur fyrir að hafa leikstýrt kvikmyndinni The Florida Project sem hlaut mikið lof árið 2017 og kvikmyndinni Red Rocket sem sömuleiðis hlaut góða dóma árið 2021. Kynlífsverkafólk spilar stóra rullu í öllum myndunum.

Anora bar sigur úr býtum í keppninni um Gullpálmann en meðal keppenda voru frægir leikstjóra á borð við Francis Ford Coppola, sem sýndi mynd sína Megalopolis á hátíðinni, og David Cronenberg, sem sýndi mynd nýja mynd sína The Shrouds.

Sigurinn tileinkaður kynlífsverkafólki

Sigurinn tileinkaði Baker „öllu kynlífsverkafólki nútíðar, fortíðar og framtíðar“ þegar hann tók við verðlaununum. Hann þakkaði sérstaklega Mikey Madison, leikkonunni sem fer með aðalhlutverk myndarinnar, og Samantha Quan, eiginkonu hans og framleiðanda.

Baker hefur tvisvar áður att kappi á hátíðinni. AP/Andrea Alexandru

„Þetta hefur bókstaflega verið mitt eina markmið sem kvikmyndagerðarmaður síðastliðinn þrjátíu ár,“ segir Sean Baker.

Greta Gerwig fór fyrir dómnefndinni að þessu sinni og jós yfir Anora lofi. Hún hrósaði myndinni sérstaklega fyrir mennskuna þegar hún tilkynnti hana sem sigurvegarann.

„Hún fangaði hjörtu okkar og kemur okkur til að hlæja og brýtur svo í okkur hjörtun,“ segir Greta sem leikstýrði Óskarsverðlaunatilnefndum myndum á borð við Barbie og Ladybird.

Heiðurspálmi fyrir George Lucas

George Lucas, leikstjóri Stjörnustríðsmyndanna, hlaut einnig heiðursgullpálma á hátíðinni fyrir framlag sitt til kvikmyndalistarinnar. Eftir myndblendi af fleygum augnablikum úr vinsælum myndum hans á borð við Stjörnustríð, American Graffiti og fleirum, og löng standandi fagnaðarlæti, tók hann við pálmanum frá vini sínum og álíka ástkærum bandarískum leikstjóra, Francis Ford Coppola.

George Lucas með heiðursverðlaun sín. AP/Andreea Alexandru

„Það er sannur heiður að vera hér og taka við verðlaununum frá miklum vini og bróður og kennara,“ segir Lucas.

Fyrsta trans konan hreppti verðlaun

Grand Prix-verðlaunin, þó næsthæstu á eftir gullpálmanum sjálfum, hlaut frumraun indverska leikstjórans Payal Kapadia sem ber nafnið All We Imagine As Light. Myndin fjallar um vináttu þriggja kvenna og var jafnframt fyrsta indverska kvikmyndin til að etja kappi á hátíðinni í þrjá áratugi.

Payal Kapadia leikstjóri All We Imagine As Light tekur við verðlaununum ásamt aðalleikkonum myndarinnar Chhhayu Kadam, Divyu Prabha og Kani Kusruti. Andreea Alexandru

Emelia Perez, mexíkósk söngleikjamynd um glæpaforingja sem undirgengst kynskipti fékk einnig mikið lof. Leikstjórinn hlaut dómnefndarverðlaunin svokölluðu og verðlaunin fyrir bestu leikkonu hreppti allur leikhópur myndarinnar sameiginlega.

Karla Sofia Gascon er fyrsta trans konan til að hreppa verðlaunin. Hún tileinkaði verðlaunin öllum konum, trans og ekki, í heiminum.