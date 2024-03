„Tíu ár en enginn hringur“

Birta Líf situr fyrir svörum í viðtalsliðnum Ást er.





Birta Líf

Hvort ykkar tók fyrsta skrefið? Ef að fyrsta skrefið er að spyrja hvort maður vilji hittast eða adda á snapchat þá var það Gunnar.

Fyrsti kossinn okkar: Fyrsti kossinn okkar er ekki eins og úr rómantískri Hollywood gamanmynd, því miður. En hann var vandræðalegur og ég roðna bara strax við það að hugsa um hann.

Hann var greinilega ekki alslæmur því við samt hittumst aftur eftir hann.

Mér finnst rómantískt stefnumót vera: Ef við erum tvö saman í umhverfi sem við erum ekki vön, eins og að prufa nýjan veitingastað, hóteli út á landi, erlendis saman. Eða bara að skapa nýjar minningar saman, mér finnst það vera rómantískt stefnumót.

Birta Líf

Uppáhalds rómantíska kvikmyndin mín er: Fyrsta myndin sem mér datt í hug er The Holiday!

Uppáhalds break up ballaðan mín er: Ég elska break up ballöður af öllu hjarta. Gunnari finnst það alltaf jafn furðulegt hvað ég syng lögin af mikilli innlifun þar sem við eru langt frá því að hætta saman. En ég á mörg uppáhalds en það kom sem fyrst upp í hugann er lagið All I Could Do is cry í flutningi Beyonce í kvikmyndinni Cadillac Records.

Lagið okkar: Cant help falling in love - í flutningi Haley Reinhart.

Maturinn: Allt mexikanskt. Það er algengasti maturinn sem við höfum borðað saman í gegnum árin, hvort sem það er út að borða eða bara heima!

Eruði rómantísk? Já alveg inn á milli. Getum verið það ef við reynum.

Birta Líf

Fyrsta gjöfin sem ég gaf manninum mínum: Ég held að fyrsta gjöfin sem við gáfum hvort öðru hafi verið jólagjöf! Mig minnir að ég hafi gefið honum Nike skó og Jör skyrtu.

Fyrsta gjöfin sem maðurinn minn gaf mér: Ef ég man rétt þá minnir mig að fyrsta gjöfin hafi einmitt verið gjöf sem sló í gegn sem var Marc Jacobs taska sem mig var búið að dreyma um á þeim tíma.

Maðurinn minn er: Mitt heima.

Rómantískasti staður á landinu: Eins og staðan er núna er það Hótel Geysir. Við vorum þar snemma í mars.

Fyndnasta minningin af ykkur saman? Vá þær eru svo margar en eru flestar tengdar algjörum einkahúmor. Það eru alveg nokkur móment sem við getum varla talað um án þess að springa úr hlátri.

Það er samt ein sem stendur upp úr. Gunnar var í einhvers konar þrautabraut á vatni, svipað og Wipe out braut, og dettur. Hann stendur síðan upp og horfir í kringum sig stoltur af því að enginn hafi séð þetta klúður.

Hann áttar sig svo á því að ég sit beint fyrir framan hann grátandi úr hlátri.

Það er alltaf jafn fyndið að horfa á aðra detta. Ég veit ekki af hverju en okkur finnst þetta alltaf jafn viðbjóðslega fyndið nú níu árum síðan. Stundum eru það bara litlu hlutirnir.

Hver væri titillinn á ævisögu ykkar? Áratugur af ást. Hvernig við lifðum hvort annað af í 10 ár eða 10 ár en enginn hringur. Nei smá djók.

Hvað gerið þið til að gera ykkur dagamun? Það felst eiginlega alltaf í því að borða góðan mat. Við skiptum til dæmis um umhverfi, förum út að borða eða eigum heima deit og spilum eitthvað spil eftir að stelpan okkar fer að sofa.

Birta Líf

Hvernig myndir þú lýsa sambandinu ykkar? Í sambandinu okkar ríkir mikið traust, það er ótrúlega skemmtilegt, mikil stríðni, ást, umhyggja og góð samskipti!

Lýstu manninum þínum í þremur orðum: Jákvæður, góðhjartaður og sætastur.

Hvar sérðu ykkur eftir tíu ár? Mögulega búin að stækka fjölskylduna, komin á okkar framtíðar heimilið og ferðast reglulega á skemmtilega og nýja staði með fjölskyldunni.

Hvernig viðhaldið þið neistanum? Með því að taka frá tíma fyrir okkur og gera kærustuparahluti.

Gera eitthvað annað en að taka saman úr þvottavélinni.

Ást er ... að borða góða osta saman í rómantísku umhverfi og spjalla.