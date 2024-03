Salka Sól og Arnar giftu sig árið 2019 við fallega athöfn í hlöðu í Hvalfirði og var veislan haldin í fjósi á Þórisstöðum. Að sögn Sölku Sólar er Hvalfjörður rómantískandi staður á landinu og býr yfir ákveðnum töfrum.

Salka Sól

Salka Sól situr fyrir svörum í viðtalsliðnum Ást er.





Hvort ykkar tók fyrsta skrefið: Við kynntumst þar sem við vorum bæði að spila á Sjallanum um verslunarmannahelgi 2015. Ekki löngu síðar vorum við búin að adda hvort öðru á Snapchat (sem var þá viðreynslu forritið) og Arnar bauð mér svo á tónleika hjá sér.

Í millitíðinni fór hann reyndar til Svíþjóðar og sendi mér snap þar sem hann söng:

Ég er hér, þú ert þar...við ættum að vera kærustupar.

Má ekki kalla það fyrsta skrefið?

Salka Sól

Fyrsti kossinn okkar: Hann var mjög kjút á Arnarhóli eftir partý á Prikinu.

Mér finnst rómantískt stefnumót vera: Saman í rólegheitum, spjalla saman, áhyggjulaust. Mér finnst það bara rómantískt þegar hann er með mér, sama hvar svo sem það er.

Uppáhalds rómantíska kvikmyndin mín er: Aladdin.

Uppáhalds break up ballaðan mín er: Jacque brel ne me quitte pas.

Lagið okkar: Við gengum út úr hlöðunni sem við giftum okkur í við lagið Come and get your love með Redbone. Okkur þykir mjög vænt um það lag.

Maturinn: Ég elska street food, líka þegar hann er gerður heima.

Fyrsta gjöfin sem ég gaf manninum mínum: Við vorum ekki búin að vera lengi saman fyrstu jólin okkar saman, það var 2015 árið sem Úlfur Úlfur gaf út Tvær Plánetur. Hún hafði ekki komið út á vinyl þannig ég lét búa til vinyl plötu og prentaði plötu coverið með.

Mjög ánægð með þessa gjöf sko.

Salka Sól

Fyrsta gjöfin sem maðurinn minn gaf mér: Hann gaf mér hálsmen frá Orra Finn sem ég held ennþá mjög mikið uppá.

Maðurinn minn er: Sætasti gaur sem ég þekki, góður pabbi, fyndinn, hæfileikarríkur og nægjusamur fjölskyldumaður.

Rómantískasti staður á landinu: Við giftum okkur í Hvalfirði og mér hefur alltaf fundist einhverjir töfrar þar.

Salka Sól

Fyndnasta minningin af ykkur saman? Ó svo margar en ein sem mér dettur í hug er þegar við vorum í L.A og allt í einu komin í kaffi til ekkju Gene Kelly. Þar vorum við að leika okkur með sverðin úr the three musketeers og skoða bréf frá John F Kennedy.



Hlægjum stundum að því að þetta hafi bara gerst. Svo eru allar litlu minningarnar sem verða svo dýrmætar, hversdagslegir hlutir geta orðið að svo fallegum minningum.

Hver væri titillinn á ævisögu ykkar? Sextíu kíló af hafragraut.

Hvað gerið þið til að gera ykkur dagamun? Við förum saman á hótel eða eldum góðan mat heima en í hversdagsleikanum veljum við okkur stundum mynd eða þætti til að horfa á saman.

Hvernig myndir þú lýsa sambandinu ykkar? Við erum ótrúlega samstíga í svo mörgu og okkur þykir gaman saman í foreldrahlutverkinu og gaman saman bara tvö.

Við erum með ólíka styrkleika í mörgu og náum þess vegna góðu jafnvægi saman.

Salka Sól

Hvar sérðu ykkur eftir tíu ár? Foreldrar með unglinga ennþá sjúk í hvort annað.

Ást er ...dásamlega falleg samvinna.

Ást er er viðtalsliður á Lífinu á Vísi þar sem við ræðum við ástfangin pör á öllum aldri. Endilega sendið ábendingar um einstaklinga sem gætu átt heima í Ást er á svavam@stod2.is.