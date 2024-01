Þættirnir voru gríðarlega vinsælir á árunum 2007 til 2012 og er tíska í anda þeirra ára.

Meðal gesta voru Elísbet Gunnars, Sunneva Einars, Pattra, Karitas María, Rakel María, Gerða, Tinna Aðalbjörns, Salka Sól, Kolbrún Pálína, Jóhanna Helga, Þórhildur Þorkels, Hulda Halldóra. Aron Can og Emmsjé Gauti skemmtu gestum auk Dóru Júlíu sem þeytti skífum langt fram á nótt.

Ef Instagram-færslurnar birtast á ekki þá er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.





Svart og seiðandi

„You Know You Love Me. XOXO Gossip Girl,“ var án vafa setning helgarinnar.

Heiður Ósk Eggertsdóttir, förðurnarfræðingur og eigandi Reykjavík Makeup School, var stórglæsileg að vanda í veislunni.

Silfur og glamúr

Manuela Ósk Harðardóttir, fegurðardrottning og framkvæmdastýra Ungfrú Ísland, lét sig ekki vanta.

Glæsilegar saman

Tískudrottningin Elísabet Gunnarsdóttir og Rósa María Árnadóttir mættu í gervi Chuck Bass og Blair Waldorf.

Fagurgrænn og elegant

Sunneva Einars klæddist glæsilegum grænum síðkjól.

Stuttur kjóll og hárspöng

Jóhanna Helga Jensdóttir klæddi sig upp sem Blair Waldorf.

Glitrandi gleði

Þórhildur Þorkels og Hulda Halldóra mættu prúðbúnar í glitrandi kjólum í veisluna.

„Afmæli ársins“

Íþróttafrömuðurinn Gerður, þekkt sem Gerða-In Shape, birti skemmtilegar myndir frá helginni.

Gella í gelluafmæli

Rakel María förðunarfræðingur og hlaupadrottning var stórglæsileg í bleikum samfesting.

Rauðar sokkabuxur og perlur

Kolbrún Pálína Helgadóttir fjölmiðlakona og fegurðardrottning skemmti sér vel sem Blair Waldorf.

Sól í Karabíska hafinu

Brynja Dan Gunnarsdóttir, varaþingmaður Framsóknarflokksins og eigandi Extraloppunnar, flúði vetrarkuldann og naut lífsins í sólinni á Punta Cana með kærasta sínum Jóhanni Sveinbjörnssyni.

Ráðherra á EM

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir tók skyndiákvörðun og skrapp til München til að hvetja Strákana okkar áfram á EM í handbolta.

Stóra stundin nálgast í Idol

Tónlistarkonan og Idol-dómarinn Bríet Isis birti mynd af sér í tilefni af fyrstu beinu útsendingu Idol keppninnar síðastliðinn föstudag.

Sömuleiðis Birgitta Haukdal sem klæddist brúnu leðri.

Að þætti loknum héldu dómarar og kynnar keppninnar á veitingastaðinn Sushi Social í tilefni 31 árs afmæli Arons Más, þekktir sem Aron Mola.