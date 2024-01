„Stundum er best að skjóta fyrst og spyrja svo“

Úr byggingariðnaðinum í myndlistina

Jakob Veigar er alinn upp í Hveragerði en býr og starfar í Vínarborg. Hann leiddist fremur seint inn á veg myndlistarinnar eftir að hafa snúið baki við starfi í byggingariðnaði til margra ára. Hann útskrifaðist með BA gráðu í myndlist frá Listaháskóla Íslands 2016 og sem „Herr Magister“ í myndlist frá Akademie der Bildenden Künste í Vínarborg 2019.

Jakob Veigar starfaði lengi í byggingariðnaði en fetaði svo veg listarinnar. Saleh Rozati

Titilinn „I think, therefore I'm fucked“ er að sögn Jakobs afbökun á orðum franska heimspekingsins René Descartes „I think, therefore I am“ eða „Ég hugsa, þar með er ég“.

„Hugmyndin kom þegar ég var eitthvað að fíflast og var að láta taka myndir af mér í líki grísks stóuspekings á vinnustofunni minni í Vínarborg en hugmyndin sjálf er eitthvað sem ég hef verið að velta fyrir mér lengi.“

Jakob Veigar í líki grísks stóuspekings. Saleh Rozati

„Hugsunin að mörgu leyti orðin óvinur“

Aðspurður hvort Jakob telji hugsanir almennt þvælast fyrir fólki svarar hann:

„Ég held að í þeim raunveruleika sem við búum við í dag sé hugsunin að mörgu leyti orðin óvinur okkar. Við erum að missa stjórnina á hugsununum okkar í því offlæði upplýsinga sem við lifum í, þær fara að vinna á móti okkur.

Maður er allt í einu orðinn ofurviðkvæmur og ofsakvíðinn yfir einhverju sem á sér kannski engan stað í raunveruleikanum en er samt heilagur sannleikur í hausnum á okkur. Við flykkjumst á hugleiðslu- og ísbaðsnámskeið til þess eins að reyna slökkva á hausnum og upplifa stundar frið innra með okkur.

Í staðinn fyrir að nota rökhugsunina til þess að sía þær upplýsingar sem að okkur er haldið tökum við á móti öllu sem heilögum sannleika. Þá eyðum við engum tíma í kanna áreiðanleika og uppruna þeirra upplýsinga sem hellast yfir okkur, sem í sorglega mörgum tilfellum er bara rusl, hannað til þess að kveikja tilfinningar, mestmegnis ótta og hneykslun, og koma hausnum á okkur í einhvers konar þráhyggjuvirkni og við missum tenginguna við mennskuna.“

Jakob Veigar yfirfærir persónulega reynslu yfir á strigann. Saleh Rozati

Listin sem er ofhugsuð endar í ruslinu

Í fréttatilkynningu segir að Jakob Veigar sé listmálari sem notar einnig aðra miðla á borð við ljós, myndbönd og textíl.

„Hann þróar listsköpun sína í mörgum lögum og er óhræddur við að prófa sig áfram. Innblásturinn fær hann úr tónlist, náttúrunni, arkitektúr og samfélaginu í kringum sig. Tónlistin lifnar við þar sem hvorki er byrjun né endir, aðeins augnablikið skiptir máli.“

Samkvæmt Jakobi verður besta listin til í flæði.

„Ég á það til að ofhugsa listina en sú list endar oftar en ekki í ruslinu. Besta listin gerist þegar maður gefur henni frið til að gerast og maður treystir flæðinu.

Ef ég hugsa of mikið í byrjun er hætta á því að verða of meðvitaður og listin deyr. Stundum er best að skjóta fyrst og spyrja svo.“

Besta list Jakobs gerist að hans sögn í flæðinu. Saleh Rozati

Sýningin opnar sem áður segir næsta laugardag 6. janúar í Listasal Mosfellsbæjar og stendur opnunin frá klukkan 14:00 til 16:00.

„Hún hefur verið rúmt ár í vinnslu og varð til sem einhverskonar hliðarverkefni með sýningunni minni, megi hönd þín vera heil sem kláraðist núna í desember í Listasafni Árnesinga,“ segir Jakob Veigar að lokum.