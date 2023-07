Einhleypan: „One of a kind karakter sem allir væru heppnir að fá að kynnast“

Viktor heillast af einstaklingum sem eru með húmorinn í lagi, taka sjálfa sig ekki of alvarlega og eru hreinskilnir.

Hann vill kaffið sitt svart og sykurlaust, hefur dálæti af ferðalögum, tísku og raunveruleikasjónvarpi. Þá stefnir hann á að fara í meira nám en hann er nú þegar með tvær Bachelor gráður.

Hér að neðan svarar Viktor spurningum í viðtalsliðnum Einhleypan.

Aldur? 33 ára

Starf? Ég er hjúkrunarfræðingur og starfa á hjarta-, lungna- og augnskurðdeild á Landspítalanum. Ég elska vinnuna mína svo mikið, það má segja að ég sé búinn að vera í 150% starfi frá útskrift.

Áhugamál? Ég elska að ferðast utanlands. Ég hef gaman af því að fylgjast með tísku og raunveruleikasjónvarpi. Svo hef ég einstakt dálæti á borðspilum, förðun, kvikmyndum og tónlist, sér í lagi 80’s tónlist. En skemmtilegast þykir mér að verja stundum með fjölskyldu og vinum. Finnst einnig gaman að fara í fjallgöngur.

Gælunafn eða hliðarsjálf? Sumir erlendu vinir mínir kalla mig Vicki/Tori. Annars þegar ég skelli mér í drag einstaka sinnum er ég Queen Vandersen.

Talar þú um þig stundum í þriðju persónu? Einstaka sinnum segi ég: „Viktor er ekki ánægður“.

Aldur í anda? Ég er svo tvískiptur að hálfa væri nóg, stundum mætti halda að ég væri þrjóskur smákrakki, en svo haga ég mér stundum eins og gamall skröggur. En ég er með algjört Peter Pan syndrome.

Menntun? Ég er með tvær bachelor gráður, miðlun og almannatengsl frá Bifröst og svo BS í hjúkrunarfræði frá Háskóla Íslands. Ég á eftir að fara í meira nám fyrr en síðar.

Hvað myndi sjálfsævisagan þín heita? „Poof! Hér kem ég.“

Þetta er lína sem ég segi ansi oft og þetta meikar sense fyrir mína ævisögu því ég fæ mikla athygli hvert sem ég fer því ég er mjög áberandi.

Guilty pleasure kvikmynd? Ekki nein, ég skammast mín ekki fyrir neitt sem ég horfi á. Ég er með mjög spes bíómyndasmekk eins og svo margt annað. Ég elska lélegar 80's- 90' s slasher myndir og þar trónir Jason X á toppnum.

Arfa lélegar myndir sem ég elska eru Mortal Kombat 90's myndirnar, American psycho númer TVÖ, Batman og Robin, Black Christmas ‘06, The In Crowd, I still know what you did last summer, Valentine.

Þetta eru svona myndir sem eðlileg manneskja myndi skammast sín fyrir að elska, but I don’t.

Varstu skotinn í einhverjum frægum þegar þú varst yngri? Ég var obsessed á Pamela Anderson þegar Baywatch voru í gangi. Þetta hljómar ótrúlega komandi frá mér, en ég var ástfanginn af henni. Núna á Tom Hardy hjartað mitt.

Syngur þú í sturtu? Nei, ég er lítill söngfugl. En ég tek mín bestu spor í sturtunni, það er eitthvað sem fáir fá að sjá hinsvegar.

Uppáhalds snjall forritið þitt? Ég nota lang mest IMDB appið. Ég er kominn með ansi langan watchlista sem ég þarf að komast yfir. Svo sinni ég einkunnargjöfum þar inni samviskusamlega eftir hvert áhorf og finnst gaman að skoða trivia um sjónvarpsefnið.

Ertu á stefnumótaforritum? Já ég er á Grindr. Ég er einstaka sinnum inn á Tinder, en þá mestmegnis í útlöndum. Hef opinn huga fyrir flestu og fer bara með straumnum.

Hvernig myndir þú lýsa þér í þremur orðum? Metnaðarfullur, mislyndur, margbrotinn.

Hvernig myndu vinir þínir lýsa þér í þremur orðum? Fyndinn, einlægur, traustur.

Hvaða persónueiginleikar finnst þér heillandi? Það er krúcíalt að þú hafir metnað fyrir sjálfum þér. Ekki taka þig of alvarlega og hafðu húmorinn í lagi. Og vertu hreinskilinn!

En óheillandi? Grunnhyggnir einstaklingar sem eru takmarkaðir. Ég get ekki viðkvæm blóm þar sem má ekkert segja án þess að það fari að grenja.

Hvaða dýr værir þú ef þú værir dýr? Klárlega köttur, ég elska ekkert meira en að sofa og vera vakandi á nóttunum og þá kíkja stundum út og oftast vil ég fá að vera í friði, ég er mjög sjálfstæður einstaklingur.

Ef þú mættir velja einhverjar þrjá einstaklinga úr sögunni (lífs eða liðna) til að bjóða í kvöldmat og spjall, hverja myndir þú velja? Úff erfitt að velja bara þrjá, má ég fá fimm? Fullkomið matarboð myndi samanstanda af mér, Margaret Thatcher eitt sinn forsætisráðherra Bretlands, Bethenny Frankel úr Real housewives of New york og frumkvöðull, Florence Nightingale móðir hjúkrunarfræðinnar, Judge Judy Sheindlin dómari og raunveruleikastjarna og Maya Angelou þúsundþjalasmiður.

Ég elska sterkar konur og allar þessar uppfylla þau skilyrði og myndi ekkert meira vilja spyrja þær úr spjörunum um lífið og fá ráð í heilt kvöld yfir góðum mat og víni.

Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileikum? Nei ég er gjörsamlega hæfileikalaus.

Hvað finnst þér skemmtilegt að gera? Sofa á daginn, vakandi á nóttunum og horfa á sjónvarpið þannig að það lítur út fyrir að ég sé einn í heiminum. Inn á milli mjög skemmtilegt að hanga með vinum, en elska að vera í vinnunni líka.

Hvað finnst þér leiðinlegt að gera? Ég hata að elda og vaska upp. Ég á rosalega erfitt með að vera í margmenni og allt svona áreiti fer hryllilega í mig og hef enga þolinmæði fyrir því. Mér finnst einnig einstaklega leiðinlegt að fara að versla í matinn, því að ég hata að spá í mat og hvað ég á að borða.

Ertu A eða B týpa? Ég er C týpa! Morgnar eru hryllilega erfiðir fyrir mig og kem mér ekki almennilega í gang fyrr en eftir hádegi og ef ég er að vinna morgunvakt þarf ég alltaf að leggja mig eftir vinnuna. Ef ég sofna fyrir miðnætti er ég glaðvaknaður aftur kl 1 eða 2 um nóttina og næ ekki að sofna aftur.

Hvernig viltu eggin þín? Medium well soðin, annars finnst mér egg ógeð á bragðið og eiga bara heima í bakstri.

Hvernig viltu kaffið þitt? Svart og sykurlaust, ef ég er í stuði þá set ég matskeið af sykri í það.

Þegar þú ferð út að skemmta þér, á hvaða staði ferðu? Hmm, ég elska alltaf Pablo Discobar, annars á ég svo marga mismunandi vini og vinahópa að ég fer bara með straumnum, en sumir skemmtistaðir fer ég alls ekki inn á + ég þoli ekki trúbadora og sú leiðinlegasta stemning sem því fylgir.

Ertu með einhvern bucketlista? Bara ferðast meira, svo margir staðir sem ég á eftir að heimsækja. Ég mun einhvern tímann flytja til útlanda, eignast draumahúsið, byrja með minn eigin rekstur.

Draumastefnumótið? Eitthvert til útlanda þar sem við erum algjörlega afskekktir, bara hann og ég einhvers staðar upp í fjalli, inn í skógi eða einhvers staðar þar sem allt er á kafi í snjó.

Einhver söngtexti sem þú hefur sungið vitlaust? Nei syng allt rétt, vinir mínir munu þó segja annað, en við trúum þeim ekki fram yfir mig.

Hvað horfðir þú á síðast í sjónvarpinu? Nýju seríuna með Tom Holland, The Crowded room (biography, crime, drama, mystery, thriller þættir). So far so good, mæli með.

Hvaða bók lastu síðast? Ég kláraði bókina Vicious fyrir nokkrum dögum síðan, sjúklega skemmtileg ofurhetjusaga og þá er nú mikið sagt því yfirleitt hata ég allt svona ofurhetjudæmi. Núna er ég að lesa My heart is a chainsaw, slasher bók, og það gengur mjög hægt að lesa fyrstu ævisöguna, Empty Mansions.

Hvað er ást? Ást er geðveiki, ást er góð, en getur jafnframt verið erfið. Ást er að vera saman í liði sama hvað. Ég hef bara einu sinni verið ástfanginn, það þarf rosalega mikið til svo það muni gerast aftur.

Ég bý yfir mikilli sjálfsást og þarf ekki á neinum öðrum að halda, en ég reyni alltaf að hafa opinn huga og gef gaurum séns sem mér líst vel á.

