Muzeum Dziedzictwa Árnessýsla skończy 70 lat

W czerwcu, minie 70 lat od czasu utworzenia Muzeum Dziedzictwa Árnessýsla, które znajduje się w Eyrarbakki. Licząca około 600 mieszkańców, Eyrarbakki to mała miejscowość znajdująca się około 60 km od stolicy Islandii, Reykjaviku. Miasteczko jest ważnym miejscem na historycznej mapie Islandii. Jego historia sięga czasów osadnictwa i przez długi czas było ono centrum transportu i handlu w południowej Islandii.

70 lat temu powstało tam Muzeum Dziedzictwa, którego ekspozycję stworzył Skúli Helgason ze Svínavatn. Był on prekursorem ekspozycji, która istniała do 1995 roku w Selfoss, a następnie została przeniesiona do budynku Húsið w Eyrarbakki.

Pierwsze artefakty w kolekcji zostały zarejestrowane 1 czerwca 1953 roku, kiedy Skúli Helgason otrzymał eksponaty z Arnarstaður. Od tego czasu, do muzeum nieprzerwanie sprowadzane są zbiory, a liczba zarejestrowanych artefaktów wraz z pod kolekcjami zbliża się do 8000.

„Z okazji rocznicy, Muzeum Sztuki Árnesing, które obchodzi swoje 60-lecie, oraz Islandzkie Muzeum Sztuki wraz z Muzeum Dziedzictwa, zorganizowały wydarzenie Ásgrímsleiðin. Jest ono poświęcone jednemu z czołowych islandzkich artystów w kraju, który urodził się w Árnes, malarzowi z Rútsstaða-Suðurkot w Flóa, Ásgrímurowi Jónssonowi (1876-1958). W czasie trwania wydarzenia przedstawione zostaną miejsca związane z artystą, oraz jego prace, które będzie można oglądać w trzech muzeach. W Galerii Sztuki Islandzkiej, są przechowywane prace artysty, które ten przekazał dla narodu, w Muzeum Sztuki w Árnesing, oraz w Muzeum Dziedzictwa Árnesing w Eyrarbakki, gdzie Ásgrímur przebywał przez ponad dwa lata lata" mówi Lýður Pálsson, dyrektor muzeum w Árnesing.

Dodaje także, że podczas wycieczki śladami artysty, zachęca się ludzi do zwiedzania muzeów, oraz miejsc gdzie artysta dorastał i odwiedzenia jego grobu na cmentarzu Gaulverjabæjarkirkjugarður. W jadalni budynku Húsið w Eyrarbakki znajduje się wystawa o dzieciństwie Ásgríma „Chłopiec, góry i dom”.

Lýður Pálsson Magnús Hlynur Hreiðarsson.

Z okazji 70. rocznicy, zorganizowano także internetową wystawę na stronie www.sarpur.is, będącej bazą danych islandzkich muzeów. Tam prezentowane są rzeczy związane z artystą wraz z dobrze dobranymi obiektami z kolekcji muzeum. Wystawa prezentuje artefakty ze wszystkich dawnych gmin powiatu Árnes. Większość kolekcji Muzeum Árnesing jest wpisana w Sarp, a każdy zainteresowany może dowiedzieć się o artefaktach pochodzących z tego dużego i zaludnionego regionu.

Utworzenie Muzeum Árnesing zostało zapoczątkowane przez Radę Hrabstwa Árnes, ale obecnym właścicielem muzeum jest Rada Hrabstwa Árnesing, czyli regionalne stowarzyszenie ośmiu gmin należących do hrabstwa. Misją muzeum jest gromadzenie, ochrona, badanie i upowszechnianie pamiątek kultury regionu. Muzeum posiada podstawową ekspozycję w Húsið w Eyrarbakki, Eggjaskúrn, Kirkjubær i Sjóminjasafn. Muzeum opiekuje się również gospodarstwem Rjóma w Baugsstaðir i znajduje się pod adresem Búdarstíg 22, w Eyrarbakki.

Muzeum w Eyrarbakki ma trzech stałych pracowników i ich liczba zwiększa się w okresie letnim. W muzeach tych szuka się odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy? Kim byli ludzie, którzy zbudowali to społeczeństwo? Opowiadają one historię za pomocą artefaktów i przechowują określone wspomnienia.