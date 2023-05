Niepokojąca śmierć ptaków

W ostatnich dniach na plażach w rejonie Faxaflóa, znaleziono setki martwych maskonurów i mew trójpalczastych. Według ornitologa masowa śmierć ptaków różnych gatunków jest uważana za niezwykłą i budzi zaniepokojenie.

Ptaki, które ostatnio znaleziono martwe, należą do różnych gatunków, ale najczęściej spotykane są maskonury i mewy. Około dziesięć dni temu, na plaży w Skagafjörður, znaleziono wiele martwych kaczek. W zeszłym tygodniu także znaleziono martwe kaczki w Suðurnes, a teraz na zachodzie, głównie w Faxaflóa, gdzie na plażach leżą setki maskonurów.

Na przykład w zatoce Kollafjörður znaleziono wiele maskonurów. Według naocznego świadka, ptaki poruszały się powoli i wyglądały na bardzo słabe, aż po prostu położyły się i umarły. Populacja maskonurów była w ostatnich latach w poważnych tarapatach i zmniejszyła się o siedemdziesiąt procent, więc nie jest dobrze, jeśli ptaki giną w taki sposób.

Według ornitologa Sölvi Rúnara Vignissona, nie można stwierdzić przyczyny umierania ptaków.

Ornitolog Sölvi Rúnar Vignisson

„Pobraliśmy próbki od różnych gatunków, które zostały znalezione martwe i nie znaleźliśmy u nich ptasiej grypy. Przynajmniej nie u mew, ale jest pytanie o maskonury, które zostały znalezione teraz. Czy to ptasia grypa, czy coś podobnego do tego, co widzieliśmy w przypadku mew. To niezwykłe, że tak wiele gatunków zostaje znalezionych martwych w tym samym czasie” mówi Sölvi Rúnar.

„Widzimy to od czasu do czasu. Zdarza się, że ginie bardzo dużo ptaków. Jednak teraz jest to naprawdę niezwykłe, aby ptaki ginęły w tak dużych ilościach. Szczerze mówiąc, nie pamiętam tak dużej liczby martwych ptaków” dodał.

Islandzka Agencja ds. Żywności jest odpowiedzialna za pobieranie próbek od martwych ptaków, ale agencja nie widzi jeszcze powodu do działania, Sölvi ma nadzieję, że sprawa zostanie zbadana.

Na plażach znajduje się setki martwych maskonurów. Vísir/Steingrímur Dúi

„Już kiedyś mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami. Zdarzało się u ptaków zatrucie jadem kiełbasianym, co jest infekcją bakteryjną, która osiedla się w tkankach ptaków, ale nie wiemy tego, dopóki ich nie zbadamy. Mam nadzieję, że MAST lub Keldur się tym zajmą.”

W zatoce Faxaflóa panowała zła pogoda, dlatego spekulowano, czy wysoka wysokość fal i surowa pogoda, mogły odegrać rolę w śmierci zwierząt. Sölvi mówi, że jest bardziej skłonny do innych hipotez. Znajdowane są martwe maskonury, które zewnętrznie wyglądają dobrze.

„Może to równie dobrze oznaczać niedobory żywności lub coś w tym rodzaju, ale myślę, że jest to mało prawdopodobne, ponieważ obserwujemy, że umierają też duże, grubsze osobniki, co jest wyjątkowe.”