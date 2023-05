Trwają ataki cybernetyczne na islandzkie strony internetowe

Strona internetowa Isavii, była dziś rano niedostępna przez około dwie godziny. Powodem byli hakerzy, którzy są odpowiedzialni za wczorajsze ataki na inne publiczne strony internetowe. Do ataków przyznała się rosyjska grupa hakerska NoName057(16).

Zgodnie z ogłoszeniem Isavii, strona internetowa, która publikuje informacje o lotach dla wszystkich zaplanowanych lotnisk w Islandii, została wyłączona po dzisiejszym porannym ataku. Technicy byli w stanie odeprzeć atak i przywrócić witrynę do działania. Mówi się jednak, że niektórzy użytkownicy nadal mają trudności z połączeniem się z witryną.

Grupa hakerska NoName057(16) przyznała się do ataku, po opublikowaniu dziś rano komunikatu o błędzie na stronie internetowej Isavii.

Grupa ta jest uważana za powiązaną z rosyjskim wywiadem i przeprowadziła w ostatnim czasie wiele podobnych ataków na instytucje i firmy w Europie. Członkowie grupy otwarcie mówią w mediach społecznościowych, że ich ataki wspierają wojnę Rosji na Ukrainie.

Isavia mówi, że kiedy atak został przeprowadzony, dziś rano, została otwarta alternatywna strona z dostępem do informacji o lotach na lotnisku Keflavík, do której odsyłano w mediach społecznościowych firmy. Możliwy był również dostęp do informacji o lotach krajowych na stronie internetowej Textvarp i stronach linii lotniczych. Media społecznościowe krajowych lotnisk, kierowały tam wszystkich pasażerów.

Wśród stron zaatakowanych przez hakerów, w związku z trwającym szczytem Rady Europejskiej, znalazły się strony parlamentu i sądu. Rządowa grupa zadaniowa ds. cyberbezpieczeństwa ostrzegła, że ​​można spodziewać się dalszych ataków.

Ataki DDoS lub DoS, to rodzaj ataków na system komputerowy, który blokule serwis internetowy. Hakerzy wykorzystują te cyberataki generując duży wzrost ruchu na stronie internetowej, w celu spowodowania jej załamania pod obciążeniem.