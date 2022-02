Załamanie pogody w całym kraju

Sztorm, który przeszedł przez cały kraj wczoraj w nocy i dziś zaczyna ustępować. Zgodnie z najnowszym alertem pogodowym żółty alert nadal obowiązuje w okręgu stołecznym, na południowym-zachodzie oraz na zachodzie kraju i w zatoce Faxaflóa.

Pomarańczowy alert, który ogłoszono wczoraj w regionie stolicy został odwołany, ale nadal przewidywane są porywisty wiatr i opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Warunki pogodowe mają zmienić się we wtorek.

Obecnie w kraju nadal panują trudne warunki pogodowe i spodziewana jest druga faza sztormu w południowo-zachodniej Islandii. Obszar ten jest objęty żółtym alertem, a siła wiatru może momentami dochodzić do 20 m/s, z porywami do 35 m/s. Możliwe jest także wystąpienie burz z piorunami. W związku z tym warunki do podróżowania będą bardzo trudne i zachęca się wszystkich do pozostania w domach.

Jak podają meteorolodzy, pogoda powinna ulec poprawie we wtorek wieczorem.

Najnowsze informacje dotyczące warunków pogodowych znajdują się na stronie vedur.is oraz na stronie safetravel.is.