Prezes związków krytykuje podwyżki stóp procentowych

Prezes związków zawodowych Efling, wraz z innymi przedstawicielami związków wyrazili duże niezadowolenie z dzisiejszej informacji, o kolejnych podwyżkach stóp procentowych. Bank Centralny ogłosił dziś decyzję o podniesieniu stóp procentowych o 1,25%.

Prezes Efling uważa, że rząd nie robi nic, by ograniczyć konsumpcję ludzi o wysokich dochodach i że pozostawia w rękach Banku Centralnego obniżanie standardu życia tych, którzy mają najmniej. Ta grupa jest najbardziej narażona na płynącą „lawę inflacji i odsetek”.

Sólveig Anna Jónsdóttir, prezes Efling, powiedziała, że dzisiejsze posunięcie Banku Centralnego jest częścią trwającej i nasilającej się wojny klasowej przeciwko najbiedniejszym. Ankieta Vardy, dotycząca warunków życia członków należących do związków Efling pokazuje, że ich sytuacja stale się pogarsza.

„Ponad 60% członków Efling ma trudności z związaniem końca z końcem, a 20% członków związku ocenia swoją sytuację finansową znacznie gorzej niż rok temu. 55% kobiet należących do Efling, nie jest w stanie sprostać nieoczekiwanym wydatkom w wysokości 80 tys. koron bez zaciągania długów, a aż 30% kobiet, nie jest w stanie zapewnić swoim dzieciom niezbędnej odzieży. Wystarczy zadać sobie pytanie, dlaczego prezesowi Banku Centralnego może uchodzić na sucho, celowe pogarszanie poziomu życia tych ludzi.”

Sólvég pyta, dlaczego rząd nie podejmuje działań w celu ograniczenia konsumpcji osób o dużych dochodach. Zarówno inflacja, jak i podwyżki stóp procentowych najbardziej uderzają w osoby o niskich dochodach.

"Dla wszystkich którzy to widzą jest oczywiste, że nie robi się tego co powinno, czyli nie podejmuje rzeczywistych i celowych działań poprzez podnoszenie podatków bogatym. Zamiast tego poświęca się życie robotników i pracowników nisko opłacalnych, po prostu atakując tych, którzy wcześniej mieli trudności, a teraz, dzięki tym środkom, nie są w stanie zapewnić sobie i swoim rodzinom urzymania. Czy można dłużej akceptować tę sytuację? Nie, to oczywiście niemożliwe.”

Kontrolowana podwyżka stóp procentowych jako narzędzie kontroli inflacji jest skrajnie niesprawiedliwa.

„Dotyczy to wszystkich, ale to oczywiście ma niewielki lub żaden wpływ na ludzi, którym się tu bardzo dobrze powodzi, ale ma straszny i destrukcyjny wpływ na warunki egzystencji tych, którzy swoją pracą pchają tu wszystko do przodu. Jednak znaleźli się oni w takim punkcie, w którym nie mogą zadbać o siebie, o swoje dzieci i nie mogą zrobić nic innego, jak tylko pogrążać się w długach, aby przeżyć.”

Nie minęło wiele czasu, odkąd z pomocą mediacyjną negocjatora krajowego, podpisane zostały układy zbiorowe, ale Sólveig mówi, że wolałby, aby ostatnia runda rokowań zbiorowych przebiegała zupełnie inaczej.

„Efling walczył o zupełnie inną strukturę układów i już na samym początku cyklu rokowań zbiorowych wskazywaliśmy, że należy to zrobić tak, aby ludzie mieli zagwarantowany swój udział we wzroście gospodarczym i aby konieczne było upewnić się, że ludzie nie zostaną pogrzebani przez tę inflację – i lawę odsetek, która wycieka tutaj z Banku Centralnego.”