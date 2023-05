Islandia otrzymała bezpłatne zezwolenia na loty do 2026 roku

W czasie trwającego szczytu Rady Europy, który odbywa się w Harpie, w Reykjaviku, politycy omawiają wiele ważnych tematów dotyczących polityki oraz współpracy gospodarczej.

Na wczorajszej konferencji prasowej premier Katrín Jakobsdóttir i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiły, że Unia Europejska i rząd Islandii osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie emisji gazów cieplarnianych w Islandii. W związku z tym Islandia będzie nadal otrzymywać bezpłatne uprawnienia dla linii lotniczych, do emisji CO2, do 2026 roku.

Islandzkie władze zabiegały o wyłączenie kraju z nowych, zaostrzonych przepisów europejskich, które mają ograniczyć emisję gazów cieplarnianych z transportu lotniczego. Władze uważają, że przepisy szkodzą pozycji konkurencyjnej islandzkich linii lotniczych i nie uwzględniają położenia geograficznego Islandii, które sprawia, że ​​jej obywatele są bardziej uzależnieni od transportu lotniczego niż inni mieszkańcy kontynentu.

Przepisy obejmują m.in. zmiany w Europejskim Systemie Handlu Emisjami (EU ETS), które teraz nakładałyby na linie lotnicze obowiązek płacenia za unijne pozwolenia do emisji w sposób progresywny (do tej pory linie lotnicze otrzymywały je bezpłatnie).

Ursula von der Leyen i Katrín Jakobsdóttir podczas wczorajszej konferencji prasowej. Vísir/Elísabet

„Intencją UE jest, aby bezpłatne uprawnienia do emisji dla linii lotniczych zmniejszyły się o jedną czwartą do 2024 roku, i o połowę do 2025 roku. Po 2026 roku zostaną one całkowicie wyeliminowane.”

Przed wczorajszym szczytem Rady Europy, premier Islandii Katrín Jakobsdóttir spotkała się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Na konferencji prasowej, która odbyła się po spotkaniu poinformowano o tym, że osiągnięto specjalne porozumienie w sprawie emisji w Islandii, które jest zgodne z celami UE dla sektora lotniczego.

Von der Leyen oświadczyła, że rząd Islandii otrzyma bezpłatne uprawnienia do emisji, które będzie mógł rozdysponować liniom lotniczym zarówno w 2025, jak i 2026 r., zauważając, że ważne jest, aby kraj mógł przyznać uprawnienia wszystkim liniom lotniczym w celu zapewnienia uczciwości.

„Cieszę się, że znaleźliśmy rozwiązanie, które odpowiada Państwu i jest zgodne z naszą uczciwością w odniesieniu do jednolitego rynku. Przede wszystkim ta umowa respektuje również nasze długoterminowe cele w zakresie ochrony klimatu” zauważyła Von der Leyen.

„Unia Europejska i Ursula wykazali się dużym zrozumieniem dla naszych poglądów i naszego położenia geograficznego. Tak więc nasz wspólny pogląd jest taki, że rozwiązanie tego problemu powinno uwzględniać specyficzne położenie geograficzne Islandii, ale także uwzględniać fakt, że ekologiczne rozwiązania w lotnictwie jeszcze się nie pojawiły. Ale chciałabym całkowicie wyjaśnić, że Islandia chce przyczynić się do wspólnego celu, jakim jest redukcja emisji” mówiła premier Islandii.

Nowa umowa podlega zatwierdzeniu przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, przez rząd Islandii i parlament.