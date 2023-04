Stikla fyrir nýja Indiana Jones mynd er lent. Myndin heitir Indiana Jones and the Dial of Destiny, sem gæti útlagst á íslensku sem Indiana Jones og örlagaskífan.

Harrison Ford snýr aftur sem Indiana Jones og Phoebe Waller-Bridge fer með hlutverk guðdóttur hans, Helenu. Mads Mikkelsen fer með hlutverk skúrksins Jürgen Voller sem vill nýta örlagaskífuna til að ferðast aftur í tímann til að ganga frá ókláruðum verkum Hitlers, hvorki meira né minna. Myndin er aðallega tekin upp í Marokkó og Sikiley. Af stiklunni að dæma virðist Indiana Jones vera tilbúinn að leggja svipuna á hilluna en er dreginn í hinsta ævintýrið. Sjón er sögu ríkari: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eQfMbSe7F2g">watch on YouTube</a>