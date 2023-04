Szkody oszacowano na 150 milionów koron

Ubezpieczalnia od klęsk żywiołowych oszacowała szkody spowodowane przez lawinę, która spadła w Neskaupstaður. Szkody wyceniono łącznie na 150 milionów koron. Hulda Ragnheiður Árnadóttir, dyrektor ubezpieczalni, mówi, że dotyczy to głównie uszkodzeń podłóg i stolarki. Pojazdy są co do zasady zwolnione z tego ubezpieczenia.

Lawiny zeszły na miasto w poniedziałek rano, 27 marca i ubezpieczenie od klęsk żywiołowych odpowiada za odszkodowanie za uszkodzenia do jakich doszło. Ocenę szkód przedstawiono mieszkańcom podczas wczorajszego spotkania.

„To jest ocena szkód, którą przygotowano po zakończeniu oględzin nieruchomości. Oceny szkód zostały przedstawione wczoraj wszystkim właścicielom. Zwykle ludzie mają dwa tygodnie na zapoznanie się z oceną i przedstawienie swoich sugestii. Uznaliśmy, że ważne jest jej przedstawienie przed Wielkanocą, aby ludzie mogli się z nią zapoznać i zgłosić uwagi lub potwierdzić, że są zadowoleni z oceny” mówi Hulda Ragnheiður.

Oszacowano szkody w budynkach wielorodzinnych, gdzie się znajduje się 10 mieszkań, oraz w 2 domach jednorodzinnych. Natomiast samochody, nie są objęte ubezpieczeniem od klęsk żywiołowych.

„Samochody, obejmuje ubezpieczenie casco, które pokrywa szkody wyrządzone m.in. przez lawiny, także właściciele pojazdów posiadający tego typu ubezpieczenie będą mogli otrzymać odszkodowanie. Ci, którzy wykupili tylko ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, nie są objęci ubezpieczeniem od niespodziewanych wypadków.”

Hulda Ragnheiður mówi, że konstrukcja budynków nie jest uszkodzona, co spowoduje dużą różnicę w kosztach.

„To przede wszystkim podłogi i stolarka w mieszkaniach, które wliczają się w część kosztów.”

Mieszkańcy mają teraz określony czas na podjęcie decyzji co do oceny i ustosunkowanie się do niej.

„Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ludzie nie czekali na nas, ale z pewnością my możemy czekać na nich” podsumowuje.