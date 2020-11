Wykryto małą infekcję grupową

Wczoraj w kraju zdiagnozowano 26 nowych przypadków COVID-19 i jest to najwyższa liczba od ubiegłego czwartku. Rögnvaldur Ólafsson, zastępca szefa policji, powiedział podczas dzisiejszego spotkania informacyjnego, że wygląda na to, że doszło do drobnej infekcji grupowej. Sprawa ta jest obecnie badana.

Powiedział, że spodziewał się tego, że może dojść do takiej infekcji, ale nie chciał powiedzieć w jakiej części kraju doszło do tego grupowego zakażenia.

Epidemiolog Þórólfur Guðnason przyznał w rozmowie z agencją prasową, że nie są to infekcje grupowe porównywalne z tymi, które miały miejsce, np. w Landakot czy w hotelu Rangá. Infekcje te związane są z miejscami pracy, miejscem zamieszkania, rodziną i tego typu małymi grupami, które są charakterystyczne dla tej fali epidemii. Przypadki te monitoruje dokładnie zespół kontroli infekcji.

Na stronie internetowej Covid-19 można przeczytać, że na 26 nowych infekcji, dziewięć nie było na kwarantannie. 73% osób, u których wczoraj zdiagnozowano infekcję, było wcześniej poddanych kwarantannie.

Przedwczoraj w kraju zdiagnozowano jedenaście infekcji, szesnaście w niedzielę, trzynaście w sobotę i 25 w piątek. Liczba osób na kwarantannie wahała się od 39 do 88 procent.