W Hellisandur otwarto nowe Centrum Parku Narodowego

W piątek, 24 marca, w Hellisandur oficjalnie otwarte zostało nowe centrum Parku Narodowego Snæfellsjökull. Centrum ma około siedmiuset metrów kwadratowych i jego budowa kosztowała ponad sześćset milionów koron.

Centrum Parku Narodowego Snæfellsjökull jest prowadzone przez Park Narodowy Snæfellsjökull i Agencję Środowiska. Podczas piątkowego otwarcia przemówienie wygłosił minister środowiska, energii i klimatu Guðlaugur Þór Þórðarson.

Centrum zostało zaprojektowane przez architektów z biura Arkís, a budynek podzielony jest na trzy części. Na południu znajduje się Jökulhöfði, co odnosi się do Snæfellsjökull, który góruje nad budynkiem, na północy znajduje się Fiskbeinið, które nawiązuje do popularnych miejsc do wędkowania w okolicy.

Umhverfisstofnun

Park Narodowy Snæfellsjökull został założony w 2001 roku, a Hellisandur jest malowniczą rybacką wioską znajdującą się u podnóża lodowca Snæfellsjökull.

Umhverfisstofnun