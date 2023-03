Uaktywniono kabel podmorski ÍRIS między Islandią a Irlandią

Lepsze bezpieczeństwo telekomunikacyjne i szybsze usługi w chmurze to dwie z zalet nowego kabla podmorskiego ÍRIS, łączącego Islandię i Irlandię, który uruchomiono wczoraj. Jest to trzeci podmorski kabel komunikacyjny, który obsługuje firma Farice i jego wprowadzenie dziesięciokrotnie zwiększa bezpieczeństwo komunikacji w Islandii. Pierwsze dwa to FARICE-1 i DANICE, które łączą odpowiednio Islandię z Wielką Brytanią i Danią.

W oświadczeniu z Farice stwierdzono, że ​​projekt został ukończony na czas i zgodnie z budżetem.

„To był projekt na dużą skalę, który był rozwijany przez ostatnie cztery lata. Rozpoczął się od prac przygotowawczych na początku 2019 roku, podczas których wybrano możliwe miejsca lądowania i trasę na dnie morskim. Badania dna morskiego odbywały się w latach 2020-2021, a kabel telekomunikacyjny ułożono w latach 2021-2022.

Układanie kabla rozpoczęło się zeszłej wiosny w Þorlákshöfn, w poniedziałek 23 maja, a zakończyło zgodnie z harmonogramem na początku sierpnia połączeniem z Galway w Irlandii. Testy producenta naciągu odbyły się jesienią ubiegłego roku i zostały przekazane firmie Farice podczas ceremonii w Irlandii, która odbyła się 11 listopada” – czytamy w ogłoszeniu.

Obecnie firma pracuje nad nowymi projektami, w tym w planie jest ułożenie kabla podmorskiego, który połączy Islandię z Japonią. Projekt ten ma zostać ukończony do końca 2026 roku. Będzie to pierwsza arktyczna trasa łącząca Azję z Europą przez Przejście Północno-Zachodnie.