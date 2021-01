Platforma przeciw przemocy w języku polskim

Po wielu miesiącach działań i współpracy wielu instytucji otwarta w październiku ubiegłego roku e-platforma 112.is, przeciw przemocy dla ofiar, sprawców i osób bliskich, została rozwinięta o nowe języki. Obecnie znajdują się na niej informacje w języku angielskim i polskim.

Z powodu zwiększonej liczby zgłoszeń w okresie świątecznym, jak również z powodu pandemii COVID-19, otwarcie platformy stało się priorytetem dla wielu instytucji. W ubiegłym roku znacznie wzrosła liczba zgłoszeń dotyczących przemocy domowej, zarówno fizycznej jak i psychicznej. Ofiarami są osoby dorosłe i dzieci, które bardzo często nie wiedzą jak sobie radzić z daną sytuacją.

Dzięki platformie przeciw przemocy cały proces pomocy został ułatwiony, informacje o przemocy są bardziej dostępne i oferowane są możliwości rozwiązania sytuacji. Otwarto również możliwość bezpośredniej rozmowy z dyspozytorem linii alarmowej 112 przez czat internetowy.

Stronę w języku polskim i angielskim oficjalnie otworzyła Pani Eliza Reid, pierwsza dama, która przyznała, że utworzenie takiej platformy jest niezwykle ważne, nie tylko dla osób posługujących się językiem islandzkim.

„Przemoc domowa jest różnorodna i jest niestety zbyt częsta, również na Islandii. Przemoc domowa to nie tylko przemoc fizyczna, może być to rownież przemoc psychiczna i nie ważne jak się objawia, jest zawsze niedopuszczalna. Proszę was wszystkich, którzy doświadczacie przemocy jakiejkolwiek, bezpośredniej lub pośredniej, szukajcie informacji i pomocy na stronie 112.is“ powiedziała Pani Eliza Reid.

Platforma powstała po to aby pomóc wszystkim zainteresowanym w zdobyciu najważniejszych informacji oraz w znalezieniu rozwiązania i pomocy dla potrzebujących. E-platforma 112.is, jest jedną z głównych propozycji rozwiązań grupy roboczej przeciw przemocy powołanej przez ministra polityki społecznej i ds. dzieci Ásmundura Einara Daðasona i minister sprawiedliwości Áslaug Arny Sigurbjörnsdóttir. Grupa kieruje i ujednolica działania przeciw przemocy w czasie kryzysowym.

Kierowniczka Islandzkiego Biura Praw Człowieka, Margrét Steinarsdóttir również nie kryła swojego zadowolenia poszerzeniem strony o nowe języki. „Cieszę się bardzo z 112.is. Bardzo potrzebne było jedno miejsce ze wszystkimi informacjami dla ofiar przemocy w bliskich związkach. Nie mniej ważny jest fakt, że strona dostępna jest po angielsku i polsku i w przyszłości w innych językach, tak aby ofiary przemocy, które nie czytają po islandzku mogły również znaleźć informacje o tym, gdzie szukać pomocy i porad.“

Projektem kierują Sigríður Björk Guðjónsdóttir, Komisarz Policji Krajowej oraz Eygló Harðardóttir.

Dodatkowo Telefon Alarmowy zorganizował akcję uświadamiającą o przemocy w społeczeństwie, w której zachęca mieszkańców do zgłaszania przypadków przemocy i szukania pomocy pod numerem 112.