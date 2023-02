Aktywność Askji przyciąga uwagę naukowców

Wulkanolodzy ściśle monitorują powiększanie się rozmrożonej szczeliny w jeziorze Askja. W sobotę obszar ten powiększył do 205 hektarów, a następnie w ciągu kolejnego dnia, rozmrożona powierzchnia powiększyła się o dalsze 50 hektarów.

Ármann Höskuldsson, wulkanolog z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Islandzkiego, napisał w poście opublikowanym przez Instytut Wulkanologii i Zagrożeń Naturalnych, że na powierzchni widać, zwiększającą się aktywność wulkanu.

Opublikował także cztery zdjęcia satelitarne Askji, które pokazują szybkie topnienie lodu na powierzchni jeziora.

Na zdjęciach widać to jak z upływem czasu zmieniała się pokrywa lodowa na jeziorze Askja, w dniach 25 stycznia, 8 lutego, 10 lutego i 11 lutego. Háskóli Íslands

Ármann twierdzi, że trend ten się utrzymuje.

„Wczoraj otrzymaliśmy zdjęcie i teraz ponad połowa jeziora jest wolna od lodu. Jedyny, który pozostał, znajduje się w zatoce w Víti. Tak więc woda właściwie całkowicie się oczyściła.”

To wyraźna oznaka wzrostu temperatury.

„Jest to zdecydowanie znak, że góra może zacząć się poruszać. Lód topi się szybko, bo jest bardzo gorąco, magma prawdopodobnie zaczyna zbliżać się do powierzchni, a komora magmy osiągnęła limit ciśnienia.”

Zwraca uwagę, że Askja jest niespokojna od 2012 roku, i że rozwój sytuacji jest dość stabilny. Prawdopodobnie podczas trzęsienia ziemi na początku lutego powstały pęknięcia – co przyspieszyło topnienie, gdy woda zetknęła się z gorętszą skałą.

Otwarte pozostaje pytanie, czy erupcja będzie małą erupcją bazaltu, jak te, które były powszechne w XX wieku, czy też dużą, jak to miało miejsce na przykład w XIX wieku.

„Ekspedycje badawcze z Uniwersytetu w Cambridge wykazały, że pod Askją znajduje się duża ilość magmy, która może doprowadzić do powstania poważnej erupcji. Ale jeśli będzie to duża erupcja to możliwe jest, że będzie ona krótka” mówi Ármann.

Duża erupcja wpłynie przede wszystkim na ruch lotniczy, ale drobny pył może również powodować dyskomfort w miastach. Opierając się na obecnym rozwoju aktywności, Ármann uważa, że ​​Askja prawdopodobnie może wybuchnąć w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat.

„System sejsmiczny Islandzkiej Agencji Meteorologicznej sprawdza, kiedy magma zaczyna przedostawać się na powierzchnię, więc otrzymujemy ostrzeżenie z pewnym wyprzedzeniem, na dzień lub dwa dni przed” dodał.