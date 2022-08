Dobre warunki do wędrówki na wulkan

Aktywność wulkanu w Medardalur nie ulega zmianie, co przyciąga każdego dnia setki turystów. Po kilku dniach złej pogody, wczoraj otworzono szlak prowadzący do erupcji i natychmiast wypełnił się on turystami. Dziś prognozy pogody są dobre i zachęcające do wędrówki. Jednak wieczorem można spodziewać się opadów deszczu.

Hulda Rós Helgadóttir, ekspert ds. zagrożeń naturalnych w Islandzkim Biurze Meteorologicznym, mówi, że w rzeczywistości erupcja nie uległa zmianie. Wulkan nadal tworzy wysokie pióropusze lawy, a nowe pole lawy regularnie się powiększa. Od początku erupcji poziom lawy podniósł się o osiem metrów.

Może minąć kilka tygodni i dolina zapełni się lawą, a magma przepłynie przez szczelinę w Meradalur i zacznie się przesuwać na wschód w kierunku Suðurstrandarvegur, dodaje Hulda.

Birgir Örn Höskuldsson, meteorolog z Islandzkiego Biura Meteorologicznego, mówi, że pogoda w okolicach miejsca erupcji jest łagodna.

Można spodziewać się południowo-zachodniego wiatru o sile od 5-10 m/s i wieczorem może padać. Ale będzie silnego wiatru.