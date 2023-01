Ograniczona obsługa przy odprawie

Na lotnisku w Keflaviku rozpoczęła się dziś, 31 stycznia, budowa nowych taśm do transportu bagaży, które znajdują się za stanowiskiem odpraw w hali odlotów. Prace będą prowadzone do kwietnia. W związku z tymi zmianami, do czasu zakończenia budowy, obsługa pasażerska będzie ograniczona.

Informacje takie podano w głoszeniu z Isavii. W komunikacie mówi się, że ​​pasażerowie będą poinformowani o zmianach i ograniczeniach na stanowiskach odprawy od numeru 25 do 42 w hali odlotów. Przy tych stanowiskach nie będzie można odprawić bagaży.

Budowa ta jest częścią trwających od kilku lat usprawnień systemu sortowania i odprawy bagażu w terminalu. Dzięki zmianom w systemie odprawy bagażu, spełnione zostaną wymogi stawiane przez przepisy międzynarodowe.

„Pasażerowie będą informowani o zmianach w hali odlotów, przy stoiskach odpraw od 25 - 42, gdzie po odprawie nie będzie można zostawić bagażu. Pasażerowie zostaną poinstruowani, gdzie należy się udać z bagażami, które zostaną odebrane od nich przy innym stanowisku. Zachęcamy pasażerów, aby przed odlotem pamiętali, że prace budowlane mogą spowolnić odprawę przy wymienionych stanowiskach. Pozostałe stanowiska odpraw w hali odlotów będą funkcjonowały bez zmian.

Na ekranach w holu pojawią się informacje o tym, jak pasażerowie powinni odprawić się przy wymienionych stanowiskach, a personel lotniska będzie gotowy do pomocy w razie potrzeby. W niektórych przypadkach stanowiska odpraw zostaną otwarte wcześniej niż zwykle, o czym linie lotnicze poinformują o tym swoich pasażerów” – czytamy w komunikacie.

Celem jest poprawa doświadczenia pasażerów

Według Maren Lind Másdóttir, dyrektor ds. infrastruktury w firmie Isavia, zmiany w systemie bagażowym są częścią kompleksowego projektu w terminalu na lotnisku w Keflavíku.

„Ten projekt i inne, które rozpoczną się w nadchodzących miesiącach, mają między innymi na celu dalszą poprawę doświadczenia pasażerów na lotnisku i poprawę usług. Wraz ze zmianami w systemie bagażowym uruchomiono nowe punkty samoobsługowe, zarówno do odprawy, jak i oddania bagażu. Mam zatem nadzieję, że pasażerowie skorzystają w tej sytuacji i wypróbują punkty samoobsługowe. Wiele linii lotniczych oferuje obecnie możliwość samodzielnej odprawy, a my zauważyliśmy dużą różnicę w czasie oczekiwania pasażerów przy korzystaniu z takich metod obsługi” – mówi Maren Lind.