Islandia wolna od ograniczeń

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się dziś o godzinie 11:00, władze kraju ogłosiły całkowite złagodzenie krajowych obostrzeń dotyczących walki z koronawirusem. Wszystkie obowiązujące do tej pory ograniczenia zostają zniesione, nowe rozporządzenie wchodzi w życie już jutro.

Minister zdrowia Svandís Svavarsdóttir ogłosiła, że od jutra, soboty ,26 czerwca, wszystkie ograniczenia krajowe – w tym limity dotyczące zgromadzeń publicznych, noszenie masek oraz ograniczenia dotyczące godzin otwarcia i zamknięcia restauracji i barów – przestaną obowiązywać.

Zmiany zostaną wprowadzone także na granicy kraju. Osoby, które zostały zaszczepione lub mają potwierdzone przebycie choroby COVID-19, nie będą już poddawane testom.

Jednak pomimo tych zmian, nadal zachęca się ludzi do dbania o higienę, a szczególnie do częstego mycia rąk i stosowania środków do dezynfekcji. Osoby, które zauważą u siebie jakiekolwiek objawy koronawirusa powinny poddać się testom. Takie osoby będą musiały poddać się kwarantannie na czas oczekiwania na wynik badania i jeśli okaże się on pozytywny będą musiały pozostać w izolacji.

Svandís dodała również, że wszystko wskazuje na to, że do końca lipca zaszczepieni zostaną wszyscy mieszkańcy Islandii.

Ponad 177 000 osób jest obecnie w pełni zaszczepionych, a kolejne 81 000 otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki, a od ponad tygodnia nie było żadnych krajowych przypadków zakażeń.

Islandia wprowadzała do tej pory ciągłe zmiany zarówno w krajowych ograniczeniach, jak i wymogach granicznych podczas pandemii, która dotknęła Islandii pod koniec lutego 2020 r. Wraz z tym ogłoszeniem, 16 miesięcy różnych ograniczeń w interakcjach społecznych mogło wreszcie dobiec końca.