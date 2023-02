Domagają się rozmowy, ale nikt nie odpowiada na wezwanie

Członkowie związków Efling zorganizowali o godzinie 14:00, marsz protestacyjny i zażądali, aby ministrowie i parlamentarzyści wyszli z biur i porozmawiali z nimi w budynku rządu i w parlamencie. W obu miejscach protest spotkał się z niewielką reakcją. Vilhelm Gunnarsson, fotograf agencji informacyjnej, śledził członków Efling w centrum miasta.

Efling zrezygnował z planowanej na przyszły tydzień akcji strajkowej, po tym, jak Islandzka Konfederacja Pracodawców SA, zatwierdziła wczoraj przytłaczającą większością głosów zakaz przeprowadzania strajku.

Pomimo podejmowanych prób negocjacji, w dalszym ciągu nie widać końca sporu płacowego między związkami Efling a SA.

Dziś w południe w Iðnó, zorganizowano spotkanie podczas, którego do zebranych przemawiała prezes związków, Sólveig Anna Jónsdóttir.

Sólveig Anna Jónsdóttir, przemawiała do zebranych członków związków Efling.

Liczba zebranych była zaskakująco duża, co zachęca do prowadzenia dalszej walki i tchnęło ducha walki w członków związków. Po zebraniu wszyscy ruszyli pod siedzibę rządu i dalej pod parlament, gdzie zwrócono się do ministrów aby wyszli i porozmawiali z protestującymi. Jednak nikt nie odpowiedział na wezwanie pikietujących.