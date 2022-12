Turystka zaparkowała samochód w Jökulsárlón

„Na pewno tego długo nie zapomni. Ludzie nie zawsze sami wybierają jakie wspomnienia zabiorą z Islandii” mówi Tómas Ragnarsson, przewodnik, który był świadkiem tego jak turystka wjechała samochodem do laguny lodowcowej Jökulsárlón.

Tómas pracuje jako przewodnik w firmie BusTravel Islandia i był świadkiem zdarzenia, kiedy kierowca wjechał do laguny. Przewodnik zrobił zdjęcia samochodu zaparkowanego w jeziorze.

„Byłem z moją grupą po tej stronie, a jedna osoba z mojej grupy nie pojawiła się, więc zabrałem resztę grupy na plażę Fellsfjara, a potem wróciłem szukać tej zagubionej kobiety. Wtedy zobaczyłem, co się dzieje” mówi Tómas w wywiadzie dla visir.is.

Tómas Ragnarsson

Powiedział, że usłyszał za sobą trzask, a kiedy się odwrócił, zobaczył turystę, młodą dziewczynę, która wystawała z samochodu powoli zjeżdżającego w stronę laguny.

„Myślę, że kiedy wsiadła do samochodu, chciała go uruchomić, ale nie zdawała sobie sprawy, że samochód jest na biegu kiedy go uruchomiła. Samochód odpalił i zaczął jechać do przodu a ona wisiała do połowy w samochodzie. Odłożyłem telefon i ruszyłem w jej stronę aby jej pomóc, kiedy nagle udało jej się uwolnić” dodał.

„Potem samochód powoli zjechał do wody. Samochód był włączony kiedy do tego doszło. Wsiadłem do niego aby zobaczyć czy uda mi się wycofać, ale nie udało się go ruszyć, więc po prostu go wyłączyłem” powiedział.

Dziewczynie udało się wyjść z tego bez żadnych obrażeń.

„Ludzie zaczęli się przy niej zbierać i w sumie nie mogłem zrobić nic więcej” powiedział Tómas.