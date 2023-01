Nadciąga zmiana pogody

Meteorolog Einar Sveinbjörnsson mówi, że najbliższy tydzień przyniesie zmiany pogody. Po ociepleniu w piątek, prawdopodobnie w sobotni wieczór ponownie przymrozi, a w niedzielę w kraju spadnie deszcz lub deszcz ze śniegiem.

Jak widać na mapie z Islandzkiego Biura Meteorologicznego, w piątek przewidywane są ulewne deszcze i dodatnia temperatura, 8 stopni. To duże zmiany po sporych mrozach, jakie panowały w kraju w ostatnich dniach.

Meteorolog Einar Sveinbjörnsson nazywa ten dzień „mokrym dniem rolnika”, w poście dotyczącym pogody, który opublikował na Facebooku. W swoich prognozach nie przewiduje jednak, aż tak wysokich temperatur.

„W piątek (bóndadagur) nad kraj nadciągnie fala łagodnego powietrza. Na południu temperatury wyniosą od +5°C do +6°C i będzie padać deszcz, na północy będzie około +3°C do +5°C. Jednak ocieplenie szybko przejdzie i w sobotę wieczorem znowu nastąpi ochłodzenie i przymrozki” mówi Einar.

Oznacza to tylko jedno, biorąc pod uwagę obecne okoliczności. Razem z ociepleniem i deszczem zaspy, które zalegają na drogach i podjazdach, zaczną się topić i należy spodziewać się tego, że wszędzie będzie bardzo mokro. Kiedy temperatura ponownie spadnie, w całym kraju będzie ślisko, a warunki, szczególnie na drogach będą bardzo trudne.

„Długoterminowe prognozy są niepewne co do tego, co będzie dalej” pisze Einar, który przewiduje kolejną falę ocieplenia powietrza już w niedzielę. Dla porównania Islandzkie Biuro Meteorologiczne nie przewiduje ocieplenia przynajmniej do wtorku za tydzień.