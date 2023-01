Play wprowadza nowe destynacje

Od połowy czerwca przyszłego roku, linia lotnicza Play będzie latać sześć razy w tygodniu między lotniskiem Keflavík a Jutlandią w Danii. Loty są podzielone między trzy lotniska - Billund, Årós i Alaborg. W planie jest też dodanie lotów do Düsseldorfu w Niemczech.

W oficjalnym komunikacie z PLAY mówi się, że wszystkie nowe miejsca docelowe dobrze pasują do sieci lotów Play i będą łączyć między sobą miejscowości w Ameryce Północnej, którymi są Nowy Jork, Boston, Waszyngton i Baltimore.

„Pierwsza podróż Play do Düsseldorfu odbędzie się 8 czerwca przyszłego roku i loty będą odbywać się trzy razy w tygodniu. Düsseldorf to historyczna metropolia w zachodniej części Niemiec, która oferuje dziś wyjątkową scenę artystyczną, różnorodne życie kulturalne i eleganckie sklepy. Miasto jest reprezentatywne dla współczesnych Niemiec, ale bardzo różni się od pozostałych dwóch destynacji Play w Niemczech, czyli Berlina i Hamburga. Lotnisko w Düsseldorfie jest głównym międzynarodowym portem lotniczym dla ogromnej liczby Niemców, a jednocześnie odbywa się tam duży międzynarodowy ruch biznesowy.”

W Danii, linie lotnicze PLAY rozwijają swoją działalność.

Pierwszy lot do Alaborg odbędzie się 10 czerwca przyszłego roku. Loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu. Alaborg to urocze miasto w północnej części Jutlandii. Jest czwartym co do wielkości miastem w Danii i bardzo popularnym celem turystycznym ze względu na swoją historię, piękne parki i ekscytujące życie kulturalne.

Pierwszy planowy lot do Aarhus odbędzie się 12 czerwca. Loty na to lotnisko są zaplanowane dwa razy w tygodniu. Aarhus, położone na wschodnim wybrzeżu Jutlandii, jest drugim co do wielkości miastem Danii. Aarhus jest popularnym miejscem turystycznym i tętniącym życiem miastem kulturalnym, szczyci się złotymi plażami, uroczym centrum miasta oraz licznymi muzeami i galeriami sztuki.

Natomiast 15 czerwca, Play rozpocznie loty do Billund w Danii. Loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu. „Główną atrakcją Billund jest zdecydowanie Legoland, park rozrywki, który przypomina miasteczko zbudowane z klocków Lego” czytamy w ogłoszeniu.

Sześć destynacji w krajach skandynawskich

Według Birgira Jónssona, dyrektora generalnego Play, firma od dawna marzyła o poprawie połączeń lotniczych między Islandią i Danią, myśląc o dużej liczbie Islandczyków, którzy tam mieszkają. Dzięki trzem nowym miejscom docelowym w kraju firma wierzy, że usługi zostaną znacznie ulepszone.

„To wielka radość. Dzięki temu dodatkowi do istniejących już połączeń, w lecie Play będzie latał do sześciu destynacji w Skandynawii, dwie są w Szwecji i cztery w Danii. Te trzy nowe destynacje w Danii są naprawdę ekscytujące – jestem przekonany, że nie tylko Islandczycy będą z nich często korzystać, ale także ci, którzy chcą wygodnie i tanio dostać się z zachodniej Danii do USA. Islandczycy z kolei, będą mogli dostać się do Danii korzystając z konkurencyjnych cen, po to aby cieszyć się duńskim latem lub odwiedzić krewnych – połowa Islandczyków w Danii mieszka w zachodniej części kraju. To po prostu świetna wiadomość dla dużej grupy ludzi” powiedział Birgir.