Í frétt BBC segir að framleiðandinn og vinur Hodges til margra ára, Mike Kaplan, hafi staðfest andlátið í samtali við bandaríska fjölmiðla.

Fram kemur að Hodges hafi andast á heimili sínu í Dorset í Bretlandi síðasta laugardag. Ekkert er gefið um upp um hvað hafi dregið hann til dauða.

Hodges fæddist í Bristol í Englandi árið 1932 og starfaði sem bókari á sínum yngri árum. Hann hóf þó ungur störf í fjölmiðlum og lá leið hans síðar í framleiðslu og leikstjórn ýmissa frétta- og heimildarþátta.

Fyrsta stóra kvikmyndin sem hann leikstýrði var Get Carter frá árinu 1971 sem byggði á bók Ted Lewis. Skartaði myndin Michael Caine í aðalhlutverki þar sem hann túlkaði glæpamann sem ætlar sér að hefna bróður síns sem var myrtur í Newcastle. Myndin naut mikilla vinsælda og lágu leiðir þeirra Hodges og Caine saman ári síðar með gerð myndarinnar Pulp.

Hodges leikstýrði svo geimóperumyndinni Flash Gordon árið 1980 sem átti eftir að slá í gegn. Í aðalhlutverkum voru þau Sam J Jones, Melody Anderson, Max von Sydow, Brian Blessed og Timothy Dalton.

Meðal annarra mynda sem hann leikstýrði voru A Prayer for the Dying, Black Rainbow, Croupier, The Terminal Man og I'll Sleep When I'm Dead frá árinu 2003 sem var síðasta myndin sem hann leikstýrði.

Hodges lætur eftir sig eiginkonuna Carol Lewis og tvo syni.