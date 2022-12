Stjörnurnar skinu skært á bláum dregli Avatar

Á sýningunni voru þau Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Joel David Moore, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, leikstjórinn James Cameron and framleiðandinn Jon Landau. Kvikmyndin verður frumsýnd hér á landi þann 16. desember.

Leikarahópurinn á bláa dreglinum Getty fyrir Disney

Avatar: The Way of Water gerist um áratug síðar en fyrri myndin og segir frá raunum Sully fjöslskyldunnar er ný ógn stafar af gömlum vágestum. Fjölskyldan unga þarf gefa allt sem hún til þess að tryggja öryggi sitt og annar sem búa á plánetunni Pandora.

James Cameron er leikstjóri og framleiðandi myndarinnar ásamt meðframleiðandanum Jon Landau. Með aðalhlutverk fara þau Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang and Kate Winslet. Handritshöfundar eru James Cameron og Rick Jaffa og Amanda Silver.

Hér fyrir neðan má sjá nokkrar vel valdar myndir frá frumsýningu Avatar The Way of Water.

Sigourney Weaver Getty fyrir Disney

Zoe Saldana Getty fyrir Disney

Stephen Lang hittir aðdáendur Getty fyrir Disney

Gestir á frumsýningu Avatar: The Way of Water Getty fyrir Disney

Hjónin Sam og Lara Worthington Getty fyrir Disney

Leikstjórinn ames Cameron ásamt eiginkonu sinni Suzy Amis Cameron Getty fyrir Disney

Kate Winslet Getty fyrir Disney

Simon Franglen og framleiðandinn Jon Landau. Getty fyrir Disney

Avatar hópurinn Getty fyrir Disney

John Boyega Getty fyrir Disney