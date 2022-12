Prezydent Islandii i pierwsza dama odwiedzą Strasburg

Prezydent Islandii Guðni Th. Jóhannesson i Pierwsza Dama Eliza Reid odwiedzą we wtorek Radę Europy w Strasburgu we Francji. Oficjalna wizyta będzie trwała do 7 grudnia.

Podczas pobytu prezydent weźmie udział w oficjalnych spotkaniach związanych z prezydencją Islandii w Radzie Europy. W komunikacie prasowym z urzędu prezydenta Islandii poinformowano, że 6 grudnia weźmie on udział w wydarzeniu dotyczącym cyfrowej przemocy ze względu na płeć. Wydarzenie organizowane jest przez islandzki komitet Rady Europy w związku ze spotkaniem państw członkowskich Konwencji stambulskiej o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konferencja po raz pierwszy połączy prace Rady Europy dotyczące cyberprzestępczości z jednej strony i przemocy uwarunkowanej płcią z drugiej. Podczas wydarzenia zostanie podkreślona rola mężczyzn i chłopców w walce o równouprawnienie, a prezydent wygłosi przemówienie otwierające. Po południu, 6 grudnia, prezydent zostaje zaproszony jako gość honorowy na przyjęcie z okazji święta narodowego Stałego Komitetu Finlandii w Strasburgu, gdzie wygłosi przemówienie. W środę, 7 grudnia, prezydent Islandii spotka się z zastępcą dyrektora wykonawczego Rady Europy, Björnem Berge. Póżniej spotka się z wiceministrem sprawiedliwości Ukrainy, w sprawie odpowiedzialności za zbrodnie popełnione podczas inwazji na ten kraj. W południe prezydent będzie gościem specjalnym posiedzenia Rady Ministrów Rady Europy. Tam wygłosi przemówienie i omówi szczegóły szczytu Rady Europy, który odbędzie się w maju 2023 r., a którego gospodarzem będzie Islandia. Odwiedzi również Europejski Trybunał Praw Człowieka i spotka się z prezes Trybunału, Síofra O'Leary. Pierwsza Dama Eliza Reid wraz z pisarzem Einarem Kárasson weźmie udział w wydarzeniu poświęconym literaturze islandzkiej i otworzy jarmark bożonarodzeniowy dla pracowników Rady Europy, aby wesprzeć nękaną wojną ludność Ukrainy. Para prezydencka weźmie również udział w specjalnym pokazie duńsko-islandzkiego filmu „Godland" dla pracowników Rady Europy i stałych komitetów państw członkowskich w Strasburgu.