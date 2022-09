Icelandair planuje wprowadzenie elektrycznych samolotów

Islandzkie linie lotnicze Icelandair, ogłosiły w piątek, że zamierzają uczestniczyć w rozwoju samolotów elektrycznych, które mogą zostać wykorzystane w lotach wewnątrzkrajowych. W tym celu linie rozpoczęły współpracę ze szwedzkim producentem samolotów spółką Heart Aerospace, która będzie budowała zaktualizowaną wersję mniejszego silnika. Celem jest wprowadzenie nowego samolotu do obsługi pasażerskiej w 2028 roku.

Icelandair i Heart Aerospace podpisały wcześniej umowę dotyczącą budowy dziewiętnastomiejscowego samolotu elektrycznego ES-19, który miał być gotowy w 2026 roku. Nowa wersja samolotu ES-30, ma trzydzieści miejsc i jak napisano w ogłoszeniu linii Icelandair, przyda się w lotach krajowych na Islandii.

Heart Aerospace

Nowy model będzie miał 22,7 metra długości, i będzie o 5,2 metra dłuższy od poprzedniego. Rozpiętość skrzydeł wzrosła z 23 metrów w ES-19 do 30,77 metra w ES-30.

W nowym samolocie przestrzeń dla pasażerów będzie znacznie większa, z 1,46 metra do 2,21 metra, co pozwoli na ustawienie miejsc 2+1 w samolocie ES-30. Dla porównania w ES-19, możliwe było tylko ustawienie miejsc 1+1. Chociaż określono, że samolot ma mieć 30 miejsc, to przestrzeń oferuje również wersję 34-miejscową z węższą przestrzenią między siedzeniami. Jego konstrukcja zakłada również, że później będzie można zbudować dłuższą wersję z maksymalnie 50 miejscami siedzącymi.

Heart Aerospace

Wzrost liczby miejsc pasażerskich z dziewiętnastu do trzydziestu to nie jedyna zmiana. Wcześniej oczekiwano, że samolot będzie działał wyłącznie na energię elektryczną, ale teraz wygląda na to, że będzie to silnik hybrydowy i może być również zasilany paliwem do silników odrzutowych.

Anders Forslund, założyciel i dyrektor generalny Heart Aerospace, wyjaśnia zmianę, mówiąc, że silnik ES-19 był pierwotnie przeznaczony tylko na nordycki rynek krajowy. Po ogłoszeniu jego budowy nadeszły życzenia z całego świata.

Prezentacja nowego modelu samolotu Heart Aerospace

„ES-19 został dostosowany do rynków skandynawskich. Aby stworzyć samolot, który może latać wszędzie, musiał zostać zmodyfikowany” – mówi Forslund.

Z tego powodu zmieniono bagażnik. Wymagane było także zwiększenie mocy akumulatorów, oraz z powodu bezpieczeństwa stworzenie co najmniej 45 minut rezerwy mocy lub 100 mil morskich i zmiany te wymagały modernizacji i budowy większego silnika.

W prezentacja samolotu, którą przygotowały Heart Aerospace i Icelandair stwierdza się, że ​​jego zasięg wyniesie około 200 km z 30 pasażerami na samej energii elektrycznej, 400 km z kombinacją energii elektrycznej i zrównoważonego paliwa do silników odrzutowych, ale z 25 pasażerami będzie on mógł pokonać do 800 km.

Anders Forslund, twórca i prezes Heart Aerospace. Heart Aerospace

„W ten sposób samolot mógłby być używany na wszystkich krajowych trasach i znacznie redukować emisje dwutlenku węgla” – mówi ogłoszenie Icelandair.

Heart Aerospace przewiduje również, że wraz z rozwojem technologii akumulatorów zwiększy się zasięg lotu. Do 2035 roku będą one mogły pokonać 300 km korzystając z energii elektrycznej i 500 km jako hybryda, a do 2040 roku, zasięg na energii elektrycznej zwiększy się do 400 km i do 600 km jako hybryda.

Szacuje się, że samolot będzie potrzebował pasa startowego o długości 1100 metrów, będzie latał na wysokości do 20 000 stóp i będzie miał szybkie, 30 minutowe ładowanie akumulatorów między lotami. Z silnikami elektrycznymi będzie on bardzo cichy.

Heart Aerospace

Tego samego dnia, w którym Icelandair podpisał list intencyjny w sprawie większego samolotu, Heart Aerospace ogłosił, że kanadyjskie linie lotnicze Air Canada i szwedzki producent samolotów Saab dołączyły do ​​grupy udziałowców. Air Canada zamówiła trzydzieści kopi samolotu. Wcześniej udziałowcami stały się United Airlines i SAS.

United Airlines i Mesa Air Group zamówiły wcześniej łącznie 200 samolotów elektrycznych ES-19 i zmodernizowały zamówienie do ES-30. W komunikacie prasowym Heart Aerospace podano, że ponadto szereg innych firm podpisało list intencyjny w sprawie zakupu łącznie 96 maszyn. W tej grupie znajdują się m.in. różne skandynawskie linie lotnicze Icelandair, Braathens i SAS.

Model samolotu ES-19 Heart Aerospace

Firma Heart Aerospace ogłosiła w czwartek decyzję, że samoloty będą budowane w nowej fabryce, która powstaje na lotnisku Säve w Göteborgu. Obecnie w firmie zatrudnionych jest 130 osób, ale liczba ta szybko rośnie i szacuje się, że do 2025 roku osiągnie 500 osób.